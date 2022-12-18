阿普航空／圖

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克洛伊是她的英文名字。選英文名字的時候，她參考了中國留學生通訊錄，一眼就看到好幾個Michelle。蜜雪兒是華人女孩最愛的英文名字，配上Zhang、Chung、Chan、Lieung這些姓，一個可靠的女會計師形象躍然紙上。她還注意到了幾個脫衣舞娘藝名：Candy、Cherry、Coco、Kitty。然後她挑了Chloe這個名。用的人少，收口的發音o-e，安靜的、怯生生的，符合她的氣質。

忙季結束，事務所安排員工參加稅務法的培訓。課上，克洛伊聽到另一個亞裔 女生介紹自己，也叫克洛伊，姓金。後來，韓國裔克洛伊就常常從十九樓下來到十三樓，找中國籍克洛伊去買咖啡。

金的個子不高，骨架龐大，身上沒肉，經過多次燙染折騰的大波浪鬈髮下的大臉盤濃墨重彩。

中國籍的克洛伊個子也不高，還留著學生時代的清湯掛麵頭。她骨架小，臉圓而肥潤，幸好一張天生的小臉和細長眼，給她掙回幾分。

有一次她和金一起下樓，碰上男老闆Jim踏進電梯，居然態度親切，問克洛伊今天好嗎、這周末要下雪了呢、感恩節長假會外出嗎。

如此幾回以後，克洛伊悟出來：美國人愛時髦女郎。又學到了一條金科玉律：形單影隻的女郎不受歡迎。萬萬不可落單。

在諸如年會、亞裔聯誼這樣的場合，克洛伊亦步亦趨地跟著金。在這樣的場合，人們自然而然向兩個克洛伊靠攏。年輕的男同事們發出興奮的嘎嘎怪笑，中年的男老闆們也板著臉過來探究竟。

金在這種地方真是游刃有餘，她可以挑起或者接上任何一個話題：跑車、哪個海灘的沙子最白、去科羅拉多滑雪、黑莓手機。有時候印度 女同事也會加入聊天陣營，描述她在印度長大的經歷──「家務都由女傭包幹」、「請女傭的花費和每周吃一次漢堡包一樣便宜」、「正常點的中產印度家庭都有女傭」。直到一個白人女孩滔滔不絕地談起她家養的賽馬，金和印度女同事才終於安靜下來。

克洛伊認真地聽著這些討論，為插不上嘴而暗暗著急。在以後很長一段時間裡，她把這些東西當成是「知識」，和了解什麼是正太分布、懂得一棟三十年的廠房如何計算折舊費這樣的謀生技能同等重要。對於聊天插不上嘴這件事，事實上美國同事們的反饋沒有那麼糟糕。美國人不指望克洛伊對物質或者享樂來發表獨到見解，他們知道中國曾經發生過慘絕人寰的饑荒。儘管克洛伊軟弱地抗議過，說她在城市長大，十六歲起就需要不定期節食。

金幼年隨父母從韓國移民 來美。她家在汽車街後面那條街，開了一家韓國現代車的二手交易店，也算幹回本行──金說他們在韓國的時候可是賣新車的。當然，移民的職業選擇和社會地位下降一級，也是正常的。克洛伊在配眼鏡的時候，波蘭裔的配鏡師說他在波蘭的時候，可是個醫生呢。她還認識一個在醫院核對帳單的老撾女人，那女人說她在老撾的時候是個律師。

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十二月是公司藉各種名義開Party的季節：新的財政年開始，預算充足，趕緊把錢花了。不花，留著的話，財務部看到了，就想把這筆錢砍掉。金帶著克洛伊從一個個派對的人群中穿梭而過，派對結束後，克洛伊再扶著金去停車場。

金說：你有沒有考慮過烤瓷牙？金說：有一家新開的泰國餐廳，我認識老闆，我們去吧？老闆會給我免單的。金說：周末陪我去買大衣？金又說：情人節那天，你有約會嗎？來我的Single Girls Night Out吧！

於是，在情人節的黃昏，克洛伊開車到了Old Town。這一帶她不熟悉，她工作了很久，還住在大學城附近。入座五分鐘以後，她意識到這個夜晚將是輝煌的：人還沒到齊，金帶來的朋友就給她演示了肚皮舞。朋友叫法麗哈，是個正兒八經的教師，業餘時間教肚皮舞。克洛伊只能暗自祈禱，除了她們，餐廳其他的客人沒有看到。應該也看不到──她們的圓桌藏在一根大柱子後面，而且此時客人們才剛陸陸續續走進餐廳。

除了法麗哈，還來了一個高個兒印度女郎、一個黑人聾啞女孩。黑人女孩是印度女郎的手語教師。

這是個上檔次的餐廳：客人們年齡層偏大，幾對灰白頭髮的夫婦。桌上沒有餐巾紙盒，也沒有鹽、胡椒粉和番茄醬。每張桌上一個昏暗的小燈，亮度夠看清楚帳單就行了。侍應生們像企鵝一樣，穿著白襯衫、打著領結。（一）