王幼嘉／圖

我多句嘴，紐約從來沒離咱中國遠過，過去、現在都一樣。這樣的社區頗具潛力，「老錢」散盡，祖輩榮耀隨風消逝，後人慢慢把先人留下的細軟往外倒騰，東一榔頭、西一棒子，撐起今天的收藏市場。當然肯定魚龍混雜、真假難辨，收藏這個行當賭性很大，是最古老也是最考驗人性的選項，包括我和萬普兄，既占過便宜也吃過虧。之所以沒賺大錢、沒出大名，歸根結柢還是狠不下去，沒法跟人家洗白成勢的比。

這次我先選三家店，都是經常去的。一家在傑佛遜港，當年我跟老史船長出海捕龍蝦，收貨的魚店就在隔壁。還一家在史密斯鎮，這家不能算家庭店了，原本家庭店，越做越大，居然在舊址邊上蓋了一片門面房，成專業的了，東西多、品種全，值得一看。還有一家在北港，長島 也有個北港，跟台灣的北港同名同姓。李昂那篇〈北港香爐人人插〉名噪一時，女性題材寫得不錯，搞得我一到長島的北港就想「人人插」。

我是這麼琢磨的，先奔傑佛遜港最遠那家，由遠至近往回兜，這樣不耽誤事，不會走著、走著累了不去了，錯過撿漏的大好時機。當然還得看萬普兄的意思，雖說客隨主便，其實都主隨客便，中國人好面子，專愛正話反說。

結果怎麼樣，被我猜中了吧，昨天剛把萬普兄接到家他就猴急，非要拉我逛店。我說你先休息休息。我給他安排在樓下客房，獨立房間、獨立衛生間，寬大舒適、注重隱私，方便講電話。我對他說，咱先踏實踏實不行嗎？要啥子踏實，收藏永遠在路上，盡快去，多看幾家。盡快去？盡快去。風雨無阻？風雨無阻。對了普兄，你說的「愛絲麗」英文找到了嗎？還沒有，這個不打緊。

2

既然萬普兄心這麼誠，咱不能含糊。沒成想昨晚那句「風雨無阻」還真一語成讖，今天一起床就開始下雨，淅淅瀝瀝、時緩時急，看來一時停不了。紐約天氣就這樣，跟北京 同為北緯四十度，意思可差不少。咱北京六、七月下雨，雷陣雨居多，來得疾、去得快，我們下鄉那會最怕這個，麥子正熟，下雨收不了麥子，被雨水漚在地裡，一發霉全毀了。我真見過農民大爺守在田頭哇哇哭啊，撕心裂肺，那時才懂得他們的命運。

紐約不這樣，紐約是入秋下雨，就像現在，說來就來，沒完沒了，拖個三、五天常事。有人說紐約靠海，屬海洋性氣候，其實不然。我問過專業人士，人家說馬爾地夫呀、所羅門群島啊，海洋上的才海洋性氣候，挨著主流大陸的不算。天津還靠海呢，也海洋性氣候？哪場沙塵暴少得了它。

此刻早飯吃了，咖啡 也喝了，萬普兄不喝咖啡，說湯藥味，專給他熬的粥，買了涪陵榨菜，我家附近兩間華人超市，要啥有啥。萬普兄看看雨、看看我，表情有點複雜，胖子你是半仙麼。怎麼說？你講落雨就落雨，那麼準？倒也不是，普兄，畢竟二、三十年了，我不擔心下雨，我是怕人家不開門？對哈，本來就家庭式，落雨不開門很正常，不過胖子你啥子意思嘛？沒什麼意思，管他開不開門，什麼叫風雨無阻啊，走起！

一聽「走起」，萬普兄喜笑顏開，要的，最近重慶撲滅山火，雲南的消防隊員、北碚的摩托騎士，看得人熱血沸騰，重慶雄起，胖子你雄起！哎喲普兄，我雄什麼起呀，能雄著就不錯，起不起另說、另說。

可話說回來，這趟單程少說五十英里，合八十公里，長島就一條「四九五號高速」，由西到東永遠堵車，再趕上下雨，怎麼得一個半小時。不過有萬普兄在，不怕寂寞，他愛擺龍門陣，一路不停。胖子你是說，咱們先殺到傑佛遜。傑佛遜港。傑佛遜港、傑佛遜港，再殺向史密斯。史密斯鎮。史密斯鎮，最後殺向「北港香爐人人插」。（二）