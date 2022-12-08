吹薩克斯風的男人（六）

如果我繼續和他交往下去，那麼不高興的肯定是我。漸漸的，我就會墮落成一個被情感糾纏，在一堆亂麻中，理還亂的小女人。然而，我不喜歡做小女人，我該怎麼辦？

轉眼就到了聖誕節 ，我趁著聖誕和寒假的日子，在網上買了一張機票，飛往闊別已久的故鄉上海。登機後，我在飛機餐桌的小擱板上，給強巴寫了一封提出分手和辭去樂隊副隊長職務的長信。飛機上，我買了網，將信從頭到尾讀兩遍後，果斷地發給了他的E-mail郵箱。彷彿快刀斬亂麻，我要回到我自己的世界。我的世界，不想被別人侵害。

那年我二十八歲了，我的父母為我的終身大事操碎了心。他們瞞著我，每周六拿著我的照片去杭州萬松嶺相親。我一回到家，母親就拿出一疊男性照片，給我一個個介紹說：「這個今年三十五歲，現在紐約，工程師。他父母是我們上海人。你看看，形象和條件都還不錯吧！」

我沒有吭聲，母親繼續介紹道：「這個呢，就在舊金山 ，離你不遠，是個牙醫，應該很有錢。但他是離婚的，還拖著兩個孩子。」這時我心裡已經很惱火了，但我剛回來，多年不見，不能一回來就衝著父母發脾氣。

我忍著。

「還有這個是清華大學副教授，曾經是耶魯大學 博士後，三十八歲，比你大十歲，看上去滿厚道的。我覺得這個不錯，對方對你也有意思，就等你回來見面了。」母親說。

我終於忍不住對母親說：「你喜歡你去吧！」說著，我衝了出去，回到了自己的臥室；蒙上被子，我的眼淚就「嘩嘩」地流淌下來了。

當然，我的眼淚並非因為母親給我相親，而是強巴接到我的郵件居然回信說：「好吧！分手就分手。」

他怎麼這樣冷血呢？他怎麼不問問我，為什麼提出分手？（六）