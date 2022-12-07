顏寧儀／圖

我隨手將雨傘丟進咖啡 店門口的雨傘收集筒裡，隨即找了一處視野理想的位置坐了下來，滿心歡喜眺望著眼前這觸手可及的春日。店裡的貓無精打采，緩步走了出來，在我腿邊蹭了幾次後，便跳上椅子，身子盤曲起來，陷入沉眠。我隨後支起了畫具，眼神四處遊盪著，在這充滿生機的季節，狩獵著理想的畫面。

我觀察著一家舊瓷器店門頭上的鳥。我走到了路中央，嘗試著各種角度，在速寫本裡嘗試著一些想法。正當我饒有興致地準備回去開始繪畫工作時，街角傳來的聲音吸引了我的注意力。我將鉛筆別在耳邊，信步走了過去。在一處建築的陰影之下，一名少女站在牆邊，輕聲哼唱著什麼，熟悉的曲調但又記不得的曲名，讓我的好奇心拽著我一步一步走向她。

少女將整個夏日採摘了下來，存留在她臂彎的花籃裡。那一支支亮黃色向日葵，像那褪去熾熱的太陽，只剩下你我聽不到的呢喃細語。少女的裝扮有些過時，像是我年輕時平日會見到的打扮。她身著一件駝色的千鳥格紋披肩，只有拎籃子的右手在披風外；頭頂斜戴著一頂鮮紅色的呢絨貝雷帽，一條鮮紅的手織圍巾又將我眼前的景色，添了一筆濃重的色彩。我盯著籃子中的小向日葵出了神，在速寫本上開始描畫著，心裡若有所思。

不知過了多久，我被一句「先生」，從繪畫之境拉了出來。她的聲音像是被繆斯們精心揉捏過，如溪水從耳畔輕撫而過。她沒有急於推銷自己的鮮花，而是微笑著與我聊起了天，還是那熟悉的本地語，我心裡有一種說不出的激動，從記憶裡一點一點拿出的詞語組合在一起，並表達出來。雖然我感覺我又像是回到了初學者的狀態，但這種體驗是無價的。她對這裡的一切都那麼熟悉，比如哪一棟房屋被戰爭摧毀了、哪一家店鋪搬遷了。我恍惚間感到記憶不再屬於自己，好似時間停留在當時躲避戰火的我從火車站逃離故鄉時，對故鄉最後的凝視。

正在我出神時，少女指了指我手中的速寫本，饒有興趣地盯著我。我遞過去給她看，她右手放下了籃子，將畫本接了過去。霎時間她的眼神中像有一束火苗從黑暗中迸發出來，游離在紙頁之間。

速寫本裡其實也沒有什麼太值得留意的東西，無非就是往日工作時的一些服裝設計初稿。不過在我的閒暇時間，它便成了「全職」的繪畫速寫本，少女在瀏覽時問了我各種各樣的問題，比如城市裡的樣子、我之前的工作是什麼，我耐心地給她描述我是如何從頭到尾地進行產品設計的，以及其他瑣事和趣聞。她聽得饒有興趣，「很高興聽到你過得很好。」

我一時間沒明白什麼意思，像是她在等待著我一樣。只是她臉上依舊泛著一層薄霧般的微笑，些許的捉摸不透。時間不知不覺到了傍晚，我看了一眼手錶，已是晚上八點了，我解釋我得早點回去休息，她的眼神在夜幕的昏黃中，閃過了一絲的不捨，但一轉眼她又回到了標誌性的微笑，「謝謝您先生，您的故事實在是太有趣了，那麼晚安了。」

我們揮手道別，她雙手提著花籃，目視著我遠去。我不知不覺已經回到了住處，房東 太太似乎聽到了我踩樓梯的聲響，從樓上招呼著我。她是這附近為數不多從戰爭開始到今天，一步都沒離開小鎮的老人。年輕時是在外城工作的護士，退休 後便居住在這裡。不幸的是，在她居住的兩年後，這寂靜的歲月便隨著落地的爆炸聲消失了。她無償救治了許多傷員，從士兵到平民，廚房的木櫃上滿是人們留下的感謝信和大大小小的紀念品，但我想唯一的遺憾，便是她未能救回從前線回來的丈夫吧。

她招呼著我坐下，準備享用晚餐，詢問今天是否有什麼成果。我隨手翻開了繪本的後幾頁，都是零散的速寫，毫無頭緒。（二）