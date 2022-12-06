那天晚上，他懷著踩點成功的喜悅，躺在旅店床上看電視購物。有人正在推銷一款新型電動牙刷，美國進口軟毛、低噪音、續航時間長。總之，只有優點，沒有缺點。推銷者是個圓臉、短髮、吊梢眼的年輕女性，深色西裝裙顯得格外幹練。他暗暗研究那女人的說話技巧，電視推銷可比現場難多了，觀眾隨時可能關閉電視機。

手機響時，他還以為是騷擾電話，隨手一劃就掛斷了。直到第二次、第三次不依不饒地響下去。

「你是邱振傑嗎？我是××派出所，請馬上過來一趟。」

他一陣哆嗦，完了、完了，他們到底還是找上門了。他在房間裡走來走去，當走到酒店樓下，發現還穿著室內拖鞋，但懶得上去換了。

一路上，他想著最壞的結果，被關在黑屋子裡，長長的鐐銬拖在地上、啃冷饅頭、被人揍得滿地找牙。電影 裡的場景潮水般襲來。他坐在車裡，手腳冰冷，無法動彈。直到進入那個房間，在穿制服的人後面，見到縮在角落裡的老人，深紅格子襯衫，皺巴巴的臉，一副失魂落魄的樣子。那一刻，他面紅耳赤、四肢顫抖，竭力掩飾住內心的狂喜。什麼事情也沒有，他們什麼都不知道！

警察 巡邏時發現立交橋下的老人，問他家住何地、家人電話多少，他什麼都不說。人臉識別 又掃不出，根本沒這個人。他們要將他送到救助站，他卻死抱著路邊的樹，怎麼也不願上車。最後，抖抖索索地摸出那個小本子。

「你們什麼關係？」警察問他。

「朋友。」他馬上說，「我可以把他送回家。」

「什麼朋友，哪裡認識的？」

他又不能說是火車上認識的，「我和他兒子是朋友，知道他家住在哪兒。」他靈機一動，扯了個謊。（七）