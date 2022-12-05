吹薩克斯風的男人（三）

薛慧瑩／圖

他說話時，右嘴角露出一顆發黃的虎牙，厚厚的嘴唇給我的感覺樸實憨厚。他說他一直關注我們的虎牛樂隊，好不容易打聽到，我和強巴每天黃昏會來這地方練琴，就專程趕過來了。我念他這份心意，不經強巴同意，就答應他入隊了。

他接著說，他叫許冬子，是廣東茂名人，來美國十多年了。因為一直在舊金山唐人街餐館打工，平時都說廣東話，偶爾說普通話，有點擔心自己英語不好，沒法與隊友們交流溝通。

「你的擔心是多餘的，音樂本身就是語言。」我說。

許冬子聽我這麼說，心裡踏實不少，開心地又吹了幾首曲子。他的水平顯然沒有強巴好，但他一直吹到太陽落山，一抹彩虹席地而來。

告別時，我對他說：「這周六，晚上七點，我們樂隊的活動在山姆大叔家。如果你有興趣，可以來參加。」

「真的？」他有些激動。

「當然是真的。我把山姆大叔家的地址寫給你吧！」我說著就從上衣口袋裡掏出手機，以短信的方式，把山姆大叔家的地址連同手機號，一起發給了他。

然而他說：「我英語不好，你能帶我一起去嗎？」

「好吧！」我答應了他，一時把強巴忘到九霄雲外了。我說：「我們周六下午六點在這裡碰頭，然後坐公交去山姆大叔家。」

他一口氣說了好幾個「謝謝」，還說樂隊可以拉到舊金山唐人街去演出。

這天我回家時，給強巴發了短信，彙報了許冬子入隊的事。強巴給我回信說：「許冬子入隊的事沒問題。親愛的，我感冒發燒了，周六不能去山姆大叔家。」

我本想撥電話去聽聽強巴的聲音，但一想到我們之間隔著他的養母愛麗絲，我就不高興了。我記得強巴和我說過，在他眼裡，如今六十多歲的愛麗絲，依然美麗如花，與她二十年前的容貌沒啥變化，只不過手背上多了幾塊老年斑。強巴這麼說，是否對他養母別有一番情意呢？

3

這幾天黃昏，強巴沒來公園練習薩克斯風，讓我覺得整個公園都冷冷清清的。好在我最近比較忙，趁他不來公園的日子，抓緊備課。去年開始，我多開了一門中國文化課。教那些洋學生中國文化並不容易，需要點點滴滴從實做起。譬如中秋節，我就要給他們講自己小時候是如何過中秋節吃月餅的。然後分給他們一人一只月餅，告訴他們月亮裡有嫦娥私奔、玉兔搗藥、吳剛伐桂的故事；還告訴他們中國古代詩人李白，有首膾炙人口的詩：「床前明月光，疑是地上霜，舉頭望明月，低頭思故鄉。」

如果到了端午節，我還會去中國超市買來粽葉、糯米和紅豆，教他們如何包粽子。包粽子的當兒，給他們講屈原的故事。如果到了春節，那我就要買上水餃皮、豬肉末和青菜、雞蛋，教他們如何包餃子 、煮餃子。大家在一起吃餃子時，我還在桌上擺了毛筆、墨和宣紙，讓他們學寫毛筆字。我的中國文化課就是這樣從實做起，讓洋學生們記憶深刻。

一轉眼，周六就到了。上午還是晴空萬里，下午忽然就淅淅瀝瀝地下起雨來了。到了黃昏，天色越來越陰暗，雨越下越大，想起與許冬子的相約近在眼前，我不免有些打退堂鼓。正想找個理由取消去山姆大叔家的活動時，許冬子卻來電話：「我已經到公園了。」

我看了一下手錶，才下午五點十分。我說：「這麼大的雨，你還去？」

「當然，一定去。」許冬子肯定地回答。

「好吧！我馬上過來。」

我換上雨靴，選了一把大號花雨傘，坐了兩站公交車，來到公園相約的地方，看見許冬子穿著一件破雨衣，半個身子都被淋濕了。我對他說：「嗨，你好！雨太大了，時間還早，我們去對面星巴克 喝杯咖啡吧！」

許冬子感覺自己淋得像個落湯雞，有點不好意思地點點頭。我們就這樣來到了星巴克，但令我意外和驚訝的是，強巴和他養母愛麗絲也在星巴克。

我首先看到養母的輪椅，然後看到強巴的背影。為了避免不必要的麻煩和尷尬，趁他們沒發現我，我就召呼許冬子換到了星巴克隔壁的墨西哥 快餐店。

我對許冬子說：「你一定沒吃晚飯吧？咱們一人來一份牛肉快餐，充充飢怎麼樣？」

「您太客氣了。」許冬子說。

許冬子自然是沒見過強巴，更不知道他的養母。因此我盡量控制自己的情緒，不想讓他知道我的微妙變化。墨西哥快餐店暖氣開得很足，一頓飯工夫，許冬子身上被大雨淋濕的衣服全乾了。

我們出發時，雨小了，但風很大。搭上公園門口的公交車後，換了一趟小火車，我們就到黑人山姆大叔居住的那個小區了。但從火車站走出來，狂風掀起，彷彿人也快被風吹跑了。幸好轉個彎，我們就進了公寓大門。（三）