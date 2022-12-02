王幼嘉／圖

老人的樣子實在不像個有錢人，他的衣著裝扮並沒有飄盪出任何與金錢有關的氣息。球鞋髒得看不出本色，摺了幾摺的褲腳管因長年拖在地上，早就破損不堪，除了那件深紅格子襯衫隱隱透露出某種曖昧不明的信息。

「不要放棄任何可能性！」

「要在看似沒有商機的地方尋找商機！」

他想起同事小湯寫在筆記本上的話，忽然來了鬥志。可沒有任何幫手，實在很難。在他的行李袋裡，還有「天益龍」全套產品，包括護膝、護腰、記憶枕頭等。剛才，那老人說，膝蓋不好，半月板磨損得厲害，會發出「卡啦卡啦」的響聲。

或許可以跟他推銷這個，試試看吧。他心裡想道。

「你知道王勇峰嗎？」他抖了抖精神，說起短視頻裡刷到的那個登山健將，說他在珠峰頂上八千七百米處被冰壁掛住，最後靠營地裡幾個殘留的氧氣瓶活下來。

「就是那個被截去了三個腳趾的登山家？」老人問道。

「對，就是他。連他也在用我們的『天益龍』牌護膝，他的隊友們也在用。中國登山隊的人都覺得這個非常有用。」他為自己果斷切入話題而得意，「先說清楚啊，我可不是跟你推銷產品。我們的產品銷路不愁的。你想想看，連王勇峰這樣的人都在用。」當第二次提到這個登山家的名字……他開始相信這件事情是真的。「這個護膝自帶理療、按摩作用，還能熱敷。它的V字加壓帶、膝蓋開孔等核心技術來自德國 。」這方面知識他可是爛熟於心，張口就來。

老人拿起那樣東西研究起來，又在自己的膝蓋上比了比，好像很感興趣的樣子。他暗自竊喜，「你試試呀。拆開來試試。」

「這東西看上去真不錯。」老人感嘆道，卻不動手去拆。

「沒事的，你拆開來試試嘛。免費的。不要緊的呀。」他有些著急，卻不得不忍住。

「嗯。」老人又看了看，但沒有拆，也沒問價格。

他還是說：「沒事的，你拆開來看看。」正想著等會兒報個什麼價格給他，多少合適呢──還未等他反應過來，老人已將那東西遞還給他。

「還有別的呢，要不要再看看別的。」說著，他快速拿出一款新貨，好像要一鼓作氣才能成功。納米材料的枕頭，能按摩天柱穴、風池穴、啞門穴倒是真的，但治療失眠 症的療效卻不一定──他當然不會這麼說。

老人再次感到驚訝，「還有這麼好的東西啊，真的有效嗎？」好像他從未見過這種東西，稀罕死了。

「當然有效啊，無效可隨時退款。」每次他都這麼說，條件反射似的。等他們發現無效時，他早已逃之夭夭。打一槍換個地方是他們的工作策略，且屢試不爽。可能，他頗有這方面的天賦，很多年前，第一次做那種事便獲得成功。

一個年輕女人從郵局出來，一副心事重重的表情，他迎上去謊稱錢包丟了，需要購買車票回家。沒想到，女人二話不說，便從隨身口袋裡掏出紙幣遞給他。他要對方留下地址、電話，只是借，日後定當歸還。他這麼說時，好像這是真的。

年輕女人瞥了他一眼，那個眼神讓他終生難忘。她並不相信他，但還是工工整整地寫下地址遞給他。他轉身就將它丟進垃圾桶，好似丟掉一條咬人的蛇。如果換成另一個人，一個男人或一個意氣風發的女強人，大概不會這樣。並非他對騙人這件事感到羞愧，如果面臨生存考驗，還是會這麼做。

此刻，回想那女人的眼神，他不由手指蜷曲握緊，多年前的受辱感又回來了。

老人抱著那枕頭反覆打量著，還放在腦後試了又試，卻始終沒有詢問價格。顯然，老人困於失眠症，卻猶豫不決，是擔心被騙嗎？（三）