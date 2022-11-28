在醫院的日夜，他才知道爸爸有長期的皮膚過敏 ，免疫力 低下。這些病徵都是看起來不嚴重，卻是治不好的沉痾痼疾，中西醫均無良策。

爸爸聊起來說，曾經遇到過一位治奇難雜症的老中醫，拍著胸脯保證可以治好他。可是就像爸爸做的任何事情一樣，開始激情萬丈，最後就是不了了之。他去找了中醫兩次，開了幾副藥，便再也沒堅持回去複診。他可沒有耐性天天看病拿藥、煮藥喝藥，還要飲食忌口。飲食忌口那才是要他命，人生全無了樂趣。為了能大快朵頤，他什麼都可以豁出去。

可能也正因免疫力低下，爸爸在醫院裡病沒治好，卻雪上加霜，染上了新冠肺炎 。新冠病人都要被隔離兩周，這兩周內謝絕探訪，他和大伯都沒辦法給爸爸送吃的。爸爸幾近崩潰，幾個小時、幾個小時地給大伯打電話，幾乎是哀求著喊救命。他覺得自己在等死，一個鐘頭比一個鐘頭難受。

大伯一次次緊急招來醫生、護士，可是查過所有指標，都沒發現他的毛病，誰都不知道他為什麼疼痛。唯有開大止痛藥的劑量，讓他昏昏睡去。等他醒來，孤獨無助還是驅使他打電話。

電話成了他的救命稻草，只有聽到那邊大伯的聲音，他才稍微心安。可是大伯也不是醫生，對於他正在經歷的病痛愛莫能助。

大伯想分散他的注意力，跟他說：「你現在大把時間了，不如每天跟我學一句英文吧？起碼想吃飯或上廁所，你可以跟護士講啊！」

可是爸爸哪裡聽得進去。過去那麼多年沒學會一句，現在更學不會。

大伯只能一接到他的電話就叫護士：「他要上廁所。」「他想喝水，打不開蓋子。」「他覺得冷，請加張被子。」（一四）