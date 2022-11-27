我決定自己隨意看看，到處走走。宅邸裡有很多房間，長長的走廊通向一些廳堂，狹窄的樓梯延伸到不同的樓層。我覺得我可以自由探索這個地方，開始了我的歷險。

我似乎知道國王在哪裡，憑直覺走下某個樓梯，直走、拐彎、往前，再拐彎，然後走進一個狹窄的通道。

準確地說，應該是一個像是狹窄通道的房間。因為進去以後沒有出口，必須從同一個門出來。

門是開著的，所以我本來以為這是一個通道。進去以後才發現，有一個人坐在餐桌前，正準備用餐的樣子。

房間沒有窗戶，但是用餐的地方很亮。除了餐桌和用餐的人坐的一張椅子，沒有別的家具。

我知道用餐的人就是國王。他身著藍色的西裝，筆直地坐著。他的桌子很小，擺了幾道菜，分量不多。我瞥了一眼，看到煎蛋、蘆筍、豆腐、橙子和一杯水。

「歡迎來到我的王國！」國王注意到了我。

「你是路德維希嗎？你邀請我了嗎？」我問。

「是的，我是路德維希。不過是你邀請了我哦！」他說。

「真的嗎？怎麼說？」

「你想到我囉！」他對我笑笑。

我迷惑了一會兒，但只是一小會兒。

我一旦相信路德維希說的都是真的，所有的疑慮馬上消失得無影無蹤。

「坐吧！」國王說。

他的椅子旁邊有一張彷彿從牆壁延伸出來的長凳，我坐了下來。

「你沒有話要問我？」國王說著，開始用餐。

「沒有。」

「你對我一點都不好奇？」

「很奇怪。我覺得我有一些事想問你，但是問題剛剛出現，好像答案也同時出現，我就不用問了。」

「你不懷疑你的『答案』是否正確嗎？」

「它們讓我感到安心和平靜，肯定是正確的。」

「哦？」國王突然看了我整整五秒鐘，然後露出一個彎彎的笑容。（七）