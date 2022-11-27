我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世足賽／1994年後上座率最高的比賽 8.8萬人看梅西贏球

上海數百群眾悼新疆大火死者 高喊共產黨下台 與警衝突

夢醒時分（一三）

鶴望藍

真是人算不如天算，那一次沒有走成，就注定了最後的結局。

那是個多事之秋。爸爸總是頭暈惡心、食慾不振，進出急診多次，後被收入院治療。醫生診斷是腦膜炎，出院之後仍然感覺全身不爽，又說不上哪兒不對勁。這麼一折騰，也就誤了上飛機的日期。一拖拖到年底，大伯母都從中國回來了，爸爸還在家中臥床不起。

他打工的天數劇減，每周要和大伯輪流照顧奶奶和爸爸。他一直覺得，爸爸會好起來的。他之所以生病，要不是被奶奶氣的，就是為了逃避。一直病不好，就可以不用服侍奶奶。一直生病，大伯就顧不得生氣，什麼都原諒他啦。

這可苦了他，每日在爸爸和奶奶之間奔波。長這麼大，他哪裡幹過這樣的活。來美國已經別無選擇地到餐館打工，現在還要斟茶遞水、服侍病人，忙做飯、忙家務。以前媽媽從沒捨得讓他幹，他也沒留意過，一個家裡有這麼多方方面面的家務事。如今非要自己來了，才發現什麼都不懂、什麼都幹不好。

每日和媽媽的通話，更多的是求救。在媽媽遙控的面命耳提下，他總算能應付日常三餐，不至於把自己餓死。媽媽越加態度堅定，要他速速回國。但是爸爸的身體仍然不爭氣，拖著、拖著，又拖進了醫院。這次進去，爸爸住了很久、很久，久得他都忘了時間還在流動、久得他都麻木了。

在病床前，第一次他們父子有這樣單獨相處的時間。他驚訝地發現，自己從來不了解爸爸，或者說，他們從來沒有試圖了解過對方。一直他都只跟媽媽親，在他心中，爸爸就是個糟糕的丈夫、失敗的人，根本沒把他當作父親來尊重。（一三）

上一則

史努比之父舒爾茲百歲冥誕 作品率真療癒世人

下一則

卻道天涼好個秋

延伸閱讀

親臨菲律賓最西島嶼 賀錦麗訪菲 劍指北京與南海

親臨菲律賓最西島嶼 賀錦麗訪菲 劍指北京與南海
拜習會前 美艦穿台海「沒公開宣布」 專家：避免刺激中方

拜習會前 美艦穿台海「沒公開宣布」 專家：避免刺激中方
張忠謀證實：台積電最先進3奈米製程將到美國

張忠謀證實：台積電最先進3奈米製程將到美國
開飛機1名機師就夠？新規則最快2027年上路 機師憂飛安

開飛機1名機師就夠？新規則最快2027年上路 機師憂飛安

熱門新聞

黛安∕圖

菲萊莉的奮鬥（上）

2022-11-19 02:02
黛安∕圖

菲萊莉的奮鬥（下）

2022-11-20 02:02

母親，別來無恙？（上）

2022-11-23 02:02

代溝

2022-11-20 02:00

貴人伸手

2022-11-19 02:00

空巢老王

2022-11-25 02:02

超人氣

更多 >
台9合1地方大選最新結果、版圖變化一次看

台9合1地方大選最新結果、版圖變化一次看
蔣萬安57萬票當選台北市長：民主戰勝黑箱

蔣萬安57萬票當選台北市長：民主戰勝黑箱
民進黨大敗 綠營怒：「三大戰犯」難辭其咎

民進黨大敗 綠營怒：「三大戰犯」難辭其咎
史上最慘敗 民進黨只剩4+1縣市 蔡英文辭黨主席

史上最慘敗 民進黨只剩4+1縣市 蔡英文辭黨主席
「下架民進黨」完勝「抗中保台」 民眾黨奪竹市改寫版圖

「下架民進黨」完勝「抗中保台」 民眾黨奪竹市改寫版圖