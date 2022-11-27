真是人算不如天算，那一次沒有走成，就注定了最後的結局。

那是個多事之秋。爸爸總是頭暈惡心、食慾不振，進出急診多次，後被收入院治療。醫生診斷是腦膜炎，出院之後仍然感覺全身不爽，又說不上哪兒不對勁。這麼一折騰，也就誤了上飛機的日期。一拖拖到年底，大伯母都從中國回來了，爸爸還在家中臥床不起。

他打工的天數劇減，每周要和大伯輪流照顧奶奶和爸爸。他一直覺得，爸爸會好起來的。他之所以生病，要不是被奶奶氣的，就是為了逃避。一直病不好，就可以不用服侍奶奶。一直生病，大伯就顧不得生氣，什麼都原諒他啦。

這可苦了他，每日在爸爸和奶奶之間奔波。長這麼大，他哪裡幹過這樣的活。來美國已經別無選擇地到餐館打工，現在還要斟茶遞水、服侍病人，忙做飯、忙家務。以前媽媽從沒捨得讓他幹，他也沒留意過，一個家裡有這麼多方方面面的家務事。如今非要自己來了，才發現什麼都不懂、什麼都幹不好。

每日和媽媽的通話，更多的是求救。在媽媽遙控的面命耳提下，他總算能應付日常三餐，不至於把自己餓死。媽媽越加態度堅定，要他速速回國。但是爸爸的身體仍然不爭氣，拖著、拖著，又拖進了醫院。這次進去，爸爸住了很久、很久，久得他都忘了時間還在流動、久得他都麻木了。

在病床前，第一次他們父子有這樣單獨相處的時間。他驚訝地發現，自己從來不了解爸爸，或者說，他們從來沒有試圖了解過對方。一直他都只跟媽媽親，在他心中，爸爸就是個糟糕的丈夫、失敗的人，根本沒把他當作父親來尊重。（一三）