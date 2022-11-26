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我們之間（六）

孫愷愉

世界就在那捕捉不到的念頭閃過的瞬間，同樣地捕捉不到。看起來很堅固的東西，不過是幻影而已。

許多年過去了，疫情逐漸被遺忘。

亨利有機會嘗試他和凡妮莎在視頻通話中提到的許多事情。

他交了女朋友、跳了社交舞、爬山潛水，嘗試過長期徒步旅行、坐過飛機去遠方。

他發現，他想像中會有的感受，他早就感受過了。

他實現了所有的願望，但他在進行這些事情時體驗到的任何深刻感受，比起他在與凡妮莎的視頻約會中曾經有過的，並沒有不同或更強烈。

快樂不會有更多，快樂就是快樂。

亨利多麼想念凡妮莎！

凡妮莎已經去世多年了，但亨利覺得她很近、很近。

6 與國王用餐

當我走進那棟白色樓房時，我確信自己身上帶著邀請函，雖然我不記得邀請函是從哪裡來的。

這裡好像進行著一場宴會，有人端著香檳和雞尾酒四處走動。

一位身穿白制服的女士向我打招呼。

我怕她會問我邀請人的名字，但當她問我的時候，我居然不慌不忙，自然而然地說「路德維希」。

我不知道自己為什麼會有這樣的反應。我並沒有一個叫路德維希的朋友。

「哦！你是國王的嘉賓！」

國王？我唯一知道一個叫這個名字的國王，是十九世紀的巴伐利亞國王路德維希。

「請這邊走。」服務員領我進屋。

我走進白色的宅邸，彷彿置身於一個城堡。這個城堡在平坦的地面上，沒有城牆，也沒有護城河，看起來沒有任何防禦系統。

我以為服務員會帶我去一個特定的地方，但她在我提問之前就不見人影了。（六）

疫情

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