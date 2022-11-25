薛慧瑩／圖

後來連「基布茲」的最高行政領導祕書長都被驚動了，把萊雅叫去詢問。但萊雅終究還是像出籠的小鳥一樣飛走了。

萊雅沒有細訴她在丹麥的生活，但黎麗想也想像得到，一個十八而已的女孩子，跟著剛滿二十歲，同樣是孩子，還沒有賺錢能力的丈夫，和公婆一大家子住在一起，那是多麼複雜難處的關係。還有北歐嚴酷的長冬、不通的語言。

兩年之後，身心俱疲的萊雅離了婚，回到「基布茲」。

「那時我得了憂鬱症，真是覺得一天都活不下去了，而一輩子還有那麼長。」

還好當時「基布茲」派她在幼兒園工作，每當孩子們上美術課時，她也跟著畫，孩子們下了課，她還在畫。白天畫、晚上畫，她把鬱結在心口的污血，一股腦地傾瀉在畫紙上。

「可以說，繪畫治好了我的病，救了我的命。」

在一個很偶然的機會，一個收藏家看到她的作品，大為驚艷，不僅自己收藏，還協助促成了她在荷茲利亞當代藝術博物館的個展。後來黎麗自己上網去看萊雅的畫，確實被震撼到。她的作品色彩艷麗，線條明確果斷，乍看之下是甜蜜生活的寫照──優雅的客廳、堆滿巧克力與馬卡龍等各式甜點的茶點盤，等等。突然，她拿出自己描摹痛苦的撒手鐧──少女舔舐的雪糕原來是荊棘；鍋裡煮的美味原來是男人的手臂；坐在甜點旁的婦人將自己的大腿掐到流血──觀畫的人彷彿走得好好的，卻一下子被絆倒，踉蹌跌入萊雅創造的扭曲失調的現實當中。

黎麗看著萊雅已不年輕，但仍然好看的臉龐，說：

「那你有沒有想過，離開『基布茲』，專心搞你的藝術？再說，你多少成名了，賣畫的收人應該比別人高很多……」

「『基布茲』基本不管我的時間，我任何時候想畫就畫。賣畫的收人我可以盡興地買畫畫材料，剩下的才上繳。我沒什麼好在乎的，要那麼多錢幹什麼呢？再說，在情感與社會層面，人總需要扎根在某處，對一般人而言是家庭，對我而言就是『基布茲』。我已經離開過一次，那種無依無靠、無所寄託的感覺慘不可言，我不會再做第二次。」她苦笑著說。

兩人相見恨晚地說個不停，直到小渡輪回到大島，才驚覺告別的時刻已來臨。

年輕時黎麗還會跟旅途相遇的人們交換聯絡方式，經驗讓她明白，交會時的瞬間花火不管多麼絢麗，終會因相隔的時空，很快消失於無形，還不如讓感動僅僅在記憶裡留存。看得出萊雅跟她有相同的感受。知道此去再無相會時，兩人不捨地輕輕擁抱好長時間，慢慢地珍重道別。

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隔天慵懶醒來，太陽已日上三竿。開門一看，康納正在走廊另一頭的洗衣房整理床單。

「住得還習慣嗎？會怕嗎？」

這是一棟老房子，走路時地板會咯吱響。年代久遠的家具，一方面顯得很有性格，另一方面也顯得陰鬱，因為聯想到以前使用的人肯定已經不在了。晚上海風一吹，總有些聲音不知從哪裡冒出來。要不是黎麗走南闖北，一個女人獨自在這房子裡住兩晚，還是要點膽量的。

「明天就是full house（客滿），可你反倒要離開啦。」康納笑嘻嘻的，然後上下打量她一下說：

「你知道除了民宿 ，我還兼搞攝影 。喏，客廳那邊的明信片就是我的攝影作品。離這不遠有個祕密景點，待會兒我們一起去好不好？」

有在地人帶路，黎麗求之不得。

「對了，冰箱裡那白色的是什麼魚？可以賣給我嗎？」

挪威的消費很高，在羅弗敦島上就更高。黎麗通常走兩極路線，有時會大手筆去吃有名而昂貴的當地餐廳，因為她不想為省錢而錯過該有的體驗，畢竟美食也屬於瞭解當地文化的一部分，其他時候就會去當地的店裡買食材自己烹飪。她想民宿有，就讓民宿賺好了，免得她再跑一趟。

「那不是魚肉，那是魚舌（fish tongue）。」

看黎麗孤陋寡聞的樣子，康納繼續解釋道：

所謂「魚舌」並不真的是魚的舌頭，而是控制魚嘴的兩塊肌肉 ，就在類似人的下頜的位置。

「魚舌」是挪威有名的佳肴。有趣的是，依照傳統，割魚舌的工作通常是派給漁村孩子們的暑假工作。這一方面是從小給他們些漁業方面的訓練，另一方面也可賺些零花錢。不過這可不是一般美國孩子賺的那種零花錢，厲害的小孩一個暑假下來，可以賺好幾千塊呢。

黎麗一聽更有興趣了：「我沒吃過，賣給我、賣給我。」

康納略沉吟：「賣給你，你也不會做。算啦，好人做到底，晚餐免費做給你吃，做為你當模特兒的酬勞。」

兩人沿海岸線漫步前行，沒多久，在看似無路的岩石旁，康納將樹枝撥開，兩人弓著腰穿過密匝的樹叢，來到一個無人的沙灘。

黎麗從一塊岩石跳到另一塊，時而抱膝而坐，呈沉思狀，時而長身玉立，以手遮眼，眺望不遠處白雪覆蓋的山頭，白色亞麻襯衫被海風吹得翻飛不停。玩累了，她躺在岩石上，以手枕頭，看著悠遠的藍天白雲發呆。康納拿著相機一直「卡擦」不斷。最後，兩人又並肩欣賞了一番美景，才戀戀不捨地離開。

黎麗邊走邊問他：「你怎麼開始做民宿的？怎麼找到這麼偏遠的地方來？」

原來，康納出生在波蘭一個鄉下小地方。父親擁有一個小型木材加工廠，母親是家庭主婦，家裡有七個孩子。（中）