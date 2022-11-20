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橡皮擦（全文完）

草白

因實地探訪過，又有偽造的合影為證，老師深信不疑，遂花去大半生積蓄買下。除供自己平日賞鑑外，還準備傳給後世子孫。

那年，他應邀參加百年慶典，回母校拜訪師長，書法老師家自然是首要一站。老師取出那幅惲南田的沒骨畫讓他鑑賞。他一看傻眼了，那就是自己畫的啊！怎麼會在老師這裡。但他沒敢說出來。回來後，他誰也沒告訴。

那幾年，他格外留意書法老師那邊的動靜，託人打聽，或親自登門拜訪。老師總是樂呵呵的，與他海闊天空，談書論道。他半顆心似乎放下了，但另半顆始終懸著。

直到一年前的深夜，他接到同門師弟打來的電話，老師生病住院了。他匆匆趕去。老師病得不輕，他鞍前馬後陪了一段時間，也沒見好轉。他始終不敢過問那幅畫的下落。

老師過世後，他去看望師母，假裝無意中提及。沒想到師母淡淡地說，那幅畫不見了。她也不知老師如何處置，只說退休後那幾年，老師幾乎每個星期都去博物館，在古代書畫展廳一待就是大半天。

後來，他又問了幾個老師的得意門生，都說不知那畫究竟去了何處。他本來還想找個藉口將它買回來，如今連這樣的機會也沒有。

「我懷疑老師知道這件事……知道我……」他好似想起什麼，欲言又止。

「為什麼這麼說？」我一陣發怵。

「我也說不上來……只是，猜測而已。」

說到這裡，他聲音顫抖、臉色慘白，好似剛從噩夢中驚醒，連坐在邊上的我也忍不住一陣戰慄。（全文完）

書法 退休 博物館

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