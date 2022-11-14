她將自己從那個美麗的海濱城市帶回來的一個藍白相間的布製鯨魚，給了姚依琳，她始終記得姚依琳那個白白淨淨的兒子。這條鯨魚布偶那孩子一定會喜歡的，雖然她再也沒有碰見他，可是她卻忘不了那個孩子的那張臉和他臉上閃現出來的笑容。那孩子的笑容比早晨的陽光還暖人心。

于滿倉拖著兩個手提箱，劉繼紅跟在他身後。走出宿舍沒有幾步，劉繼紅又走回來，將一雙眼睛緊緊貼在玻璃上，看三○八室內的一切。這是一間她住了幾個月的房間，這房間裡裝滿了過去幾個月來的喜怒哀樂。裝滿了五個女人，確切地說，是更多女人的人生夢想。別了，三○八室；別了，我人生第一艘是家卻不像家的航船。

好多年以後，當劉繼紅決定辭職離開銀行，和調離了支行的老單在分行辦公室碰巧遇見的時候，老單還不忘挖苦一句說：「聽說你要移民 了？林子小，關不住金絲雀嘍。」

劉繼紅就當沒有聽見他這句話一樣，從他的手裡領走了買斷的四萬元人民幣。老單不知道，這個勇敢辭職的女子心中的夢想並不在這個不招她喜歡的銀行，也不是在這座城市。她的夢想其實還在遠方，那真正可以看見航船的地方。

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在田野大街劉繼紅正打算參觀的公寓，開門迎接她的竟然是當年和自己同住三○八室的室友梁山。打電話約看房子的時候，梁山自報的名字是梁‧戴維斯。劉繼紅不知道竟然是自己曾經的室友。

老熟人在異國他鄉碰見，又是一番唏噓。引得梁山的外國老公杰克‧戴維斯也跟著雙眼泛紅。（二一）