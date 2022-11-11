顏寧儀／圖

說不定有一天，突然颳來一場大風，把蜘蛛、網和獵物統統吹走，不留下一點蹤跡。

我暗暗期盼那陣風快點颳來，同時心裡有些愧疚，於是那天我付了酒吧的帳單。

8

最終，托尼逃跑了。他搬到了一個大多數舊情人都不在的城市。

已經不太年輕的托尼，很快就遇到了年輕的茱莉。

托尼和茱莉得到了彼此想要的東西，至少當時滿足了彼此。

茱莉喜歡在她看來是一種瀟灑的氣質，還有托尼的名氣，即使是花花公子這種名氣。她認為被花花公子看上，也算一種勝利。

托尼喜歡茱莉的青春和美貌，他總是輕易被青春和美貌征服。

茱莉很少提問，這很適合托尼。也許，他們是因為兩人都很膚淺而一拍即合。

我不記得他們在一起多久，也不記得他們是否結了婚。

托尼結婚的消息終於通過幾個朋友，傳到我這裡，但妻子並不是茱莉。

9

托尼和我很長時間沒有聯絡了，不知道他是否還喜歡述說他的情事。欸！他如果需要聽眾，就會找到聽眾。也許他的妻子就是他的聽眾，也許他的妻子比他更愛講，天曉得！

我正想著這些，雪莉打來電話。

雪莉是個不太熟的老朋友，幾年前搬到外地去了。原來，她是托尼的舊情人之一。

雪莉約我聊天，說她打算搬回來，在城裡開個店。

關於托尼的事，她說得不多，大致的意思是她見了托尼，托尼單方面地舊情復燃，她堅定地拒絕了。

我聽了覺得很耐人尋味，因為在托尼講述的故事裡，從來沒有他被拒絕的情節，只有他無可奈何地拋棄別人。

我用雪莉提供的細節，想像了一遍整個過程。

托尼對妻子說老朋友回來了，約他相見。妻子立刻懷疑是舊情人，冷冷地說：「我希望你不要去。」

托尼發現妻子的懷疑，安慰她說：「不會有事的。」但是他邊說就邊感到不自在。

托尼已經很久沒打扮自己，要見雪莉，突然把自己最喜歡的衣服和鞋子拿了出來，還去理了髮。

「她想要什麼？」妻子問。

「你想從這段婚姻中得到什麼？」托尼反問。

「我不想從婚姻中得到什麼，我要的就是婚姻。」

「我們有錢、有房子、有兒子，有吃的、喝的，你還要什麼？」

「關心！我要你關心我。還有吉米，你最後一次關心他是什麼時候？你知道他哪天畢業典禮嗎？這個憑空冒出的女人……」

「她不是憑空冒出的女人，她是我的朋友！」托尼大聲說完，又小聲說：「曾經是。」

「她比你的妻子和兒子還重要嗎？我們是你的家人！」

「我從來沒有說過她更重要。」

「你的行為讓我不得不這麼理解。」

托尼用力拉開門，「砰」地走了出去。

托尼想起和雪莉在一起的精彩時光，越想越覺得現在的生活煩悶不堪。

雪莉則認為，她年輕時被自己的熱情灌醉。她想要一個情人，托尼恰好就在那裡，很方便。現在她不需要任何男人了，托尼還在那裡，很多餘。她有點好奇，想看看托尼會對她的冷漠做出什麼反應。

「嗨！托尼‧戈弗先生。」雪莉用她鮮紅的嘴唇，造出一個明顯的微笑。

「嗨！雪莉。你，你好嗎？」托尼驚訝地發現自己居然有點結巴。他覺得雪莉仍然很有魅力，至少比他的妻子有魅力多了。

「好極了！我有沒有告訴過你，我要在城裡開一家店？」

「哦！沒有。很好啊！那我們就要成為鄰居了。」托尼目不轉睛地望著雪莉。

「不，我們不會成為鄰居。鄰居是平等的，我們不平等。」雪莉冷笑，「你，或者你的妻子，也許會成為我的顧客。但絕不是鄰居。」

「你想要什麼？」托尼覺得不對勁，突然發現雪莉找他，不是因為戀舊情。

「這個問題該由我來問。」

「是你要求見我的。」

「是你想見我。」

「是的，我承認。我覺得我們之間還沒有結束。」

「這是你的幻想，托尼。我對你已經沒有感覺了。」

「那你為什麼給我打電話？」

「就是想當面告訴你啊！哈哈！不能總是由你來說：『我們之間已經結束了。』我知道，你這麼對無數個女人說過。你說不定還想著，哪天能對你的妻子說。哈哈！」

托尼開始哭泣。

雪莉繼續說：「托尼，你是池塘裡的魚。你永遠不會離開你的池塘。你不像你聲稱的那樣熱愛海洋，你只是想時不時地和海豚玩耍。

「我不是你要找的海豚，我也不會變成池塘裡的魚。再見！」雪莉堅定地說完，轉身就走，再也沒有回頭。

托尼一臉失落地回到家裡。妻子看他呆滯地坐在沙發上，連問候都不想，直接從他背後走了過去。（下）