顏寧儀／圖

4

托尼和凱莉交往了一年，我有點驚訝。那是我見過他和同一個女孩在一起，時間最長的一次。

「看吧！再過一陣子，肯定會出事。」我這樣想的時候，總會譴責自己，卻忍不住繼續這樣想。

凱莉看起來很天真樸素，托尼第一次有這樣的女友。

那個叫麗莎的女人是設了陷阱來勾引托尼的。

她是有婦之夫，和丈夫分居，卻聲稱已離婚，讓托尼同意和她怕拖。

托尼發現真相時，已經陷入困境，沒法快刀斬亂麻了。快刀不是托尼的強項，亂麻才是。

托尼還是去看了麗莎，被麗莎的丈夫揍了一拳，又被麗莎的母親用掃帚打了出去。

托尼總會做一些奇怪的事情。

「我問凱莉，假如我們相遇的時候，我是個有婦之夫，她覺得事情會如何發展？」托尼告訴我。

「你幹麼問她這個？」我感到震驚。

「自從我告訴她麗莎的事之後，我突然想，假如我是一個已婚男人，然後和凱莉相愛了，會是什麼樣的狀況。」

「我不敢相信，你一直跟她談論其他的女人。」

「我很坦白啊！」托尼很得意，「這又不關其他女人，是關於我們倆的內心世界。」

「你有『心』嗎？還內心世界！我討厭假設性的問題。」

「我知道。但我沒有問你啊！你知道凱莉怎麼說的嗎？她說『我不會招惹已婚的人』。哈哈！」

「她說得對。」

「但我想，我還是會和她在一起，再想辦法離婚。」

「天啊，托尼，拜託你打住！我開始頭疼了，能不能聊點別的？或者就不說話也行。」

「好。」托尼果然停了下來，就像一盞燈「啪」一下被關掉似的。

我們愉快地打了網球，然後各自回家。

5

還有一件事等著托尼向凱莉交代。早在麗莎之前，托尼就遇到珍妮。當時托尼從日本 回來，跟我講了兩個月的珍妮，差點把我煩死。

「我等了很久，終於把珍妮的事告訴了凱莉。」托尼在檯球桌的另一邊對我說。

不管我們在什麼場所、打什麼球、玩什麼遊戲，都會有托尼的情事做為背景音樂。

「因為你對珍妮真的有感情。」

「是的。但現在已經結束了。」

「老兄啊！你告訴凱莉並不是事情真的結束了，是因為珍妮要來了。」

「你怎麼知道？」

「這很像你會幹的事啊！」

托尼無語，用力打歪一個球。

6

「人會變嗎？」托尼有一天問我。

「會啊！」

「那兩個人怎麼保持穩定關係呢？我總覺得對方變了，就跟走了似的。我喜歡的人不是原來的樣子了，我為什麼還要跟她在一起？」

「為什麼不呢？重新認識？繼續喜歡？」

「重新認識可能不喜歡了。」

「不喜歡再說。反正也已經不喜歡了，才覺得變了吧？試一試無妨。」

托尼嘆了口氣，表示不解。

珍妮來美國拜訪托尼，托尼帶上凱莉，三個人一起遊覽了半個月。

珍妮一直很有禮貌，但她曾私下對托尼表示，說她感覺凱莉很不高興她的出現。

我心想：當然是這樣囉！但這大概又是托尼無法理解的。

7

若有人問托尼，和凱莉是不是一對，他會說他們在一起，可是外加一句「我們是開放關係」。這讓我懷疑他對凱莉的誠意。我總是預感，會有什麼不好的事情要發生。

「你為什麼要這麼說？」我問。

「因為就是。」托尼很平靜。

「這是否意味著，你可以同時交往多個女朋友？」

「可以自由交往，凱莉也可以。但這並不意味著這種情況會發生。假如我們注定要在一起，說什麼都不會影響我們。」

「你好邪惡。邪惡都是從一個念頭開始的。」

「我很坦白。」

「凱莉同意嗎？」

「她沒有反對。」

「她反對又能怎樣呢？托尼，我很擔心。你要怎麼生活不關我事，但我不想看到有人心碎。」

托尼沉默了。

在那次談話之後不久，海倫出現在托尼參加的一個聚會中。海倫試圖接近托尼，抓住每一個靠近他的機會，甚至搬到了離托尼家很近的公寓。

「我從一開始就對海倫表明了我和凱莉的關係，說我們在一起。」

「但你也向所有人宣告，你處於一個『開放關係』中。是吧？」我聽出自己語氣中的憤怒。

我覺得情況已經糟到我必須疏遠托尼了。

我簡直看不下去，我需要避開托尼和他正在做的一切。

對我來說，托尼就像一隻蜘蛛。他布下的網裡有不只一個獵物，卻認為自己沒有織網。

雖然落入網中的人是自願的獵物，但她們也沒有看到托尼織的網。她們甚至認為是托尼掉進了她們織的網，她們才是蜘蛛。（中）