所羅門王的指環（六）

我開門，再關上門，房間裡很安靜。玄關裡有一面穿衣鏡，映出我的影子，這個影子嚇我一大跳。昨天晚上老羅的決定又湧上心頭，向前看、向後看，向左看、向右看，這所房子所有的空間裡看到的，以後都是我自己在不同鏡子裡的反射。

但房間裡熟悉的氣味讓我安靜下來，桌上、櫃子上擺的相框裡是盧卡的照片，牆上掛著他的塗鴉，這個是沒有變化的。我的身體的根鬚像八爪魚那樣，在這些熟悉的東西上面撫摸過去，透過這些扎進大地。根鬚必須擁抱住什麼，才不會脆弱動搖。

想著這些，我慢慢睡著，朦朧中想到怎麼跟父母說這事、挑什麼時間說……報告大事都有關鍵性的考究，我知道的。這時眼淚還是流下來，熱牛奶 帶來了睡意……

醒來後門外已經有動靜了。眼神發直的大鹿已經離開，一隻黑色的大鳥站在死鹿不遠處，偶爾左右踱兩步，路對面的樹上停著至少七、八隻同樣的黑鳥。這些鳥跟野火雞差不多大，但比火雞矯健，一雙翅膀超過身體的長度，拖在地上。

看得出來牠們都對地上那死東西感興趣，但並不馬上靠近，側臉打量著牠，然後再打量四周的動靜。這應該就是老喬說的紅頭禿鷲了，死鹿和所有路上被車撞斃的小動物的殯喪承辦人。

一輛架著割草機的破皮卡飛馳而過，禿鷲敏捷地跳到遠離路的安全地帶。好像知道我在偷窺，牠們朝我的方向張望。我只好拉上窗簾，找出望遠鏡，把望遠鏡從窗簾縫兒裡探出一點點。（六）