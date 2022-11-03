趙梅英／圖

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千禧輪！一座豪華燦亮的海上宮殿！隨著嶄新世紀而命名，這是它第一次出入地中海。旅客們像踏入虛幻夢境，塵世煩惱早被忘個乾淨。十萬多噸的載重，千禧輪裝載了兩千多遊客和一千多服務人員，像一個小小王國，緩緩滑行在地中海上。地中海承載了多少千年的歷史文明，君士坦丁堡、木馬屠城、十字軍東征、希臘古城、亞歷山大港、巴塞隆納、羅馬帝國……

經過將近三周的相處，原本雖相識卻陌生的人們，漸漸熟悉。原有的愛情故事褪色，取代的是另一個版本。搭乘這段旅程的中國遊客多半從大紐約區出發，三十多個團員裡，有的同屬一個卡拉OK歌唱團、有的同屬某個麻將俱樂部、有的是某個專業人士團體、有的是校友，也有零星散戶被拉來湊數。據主辦人謝甜甜說，這樣的團體票可以享受幾乎三分之一的折扣。

被拉來的散戶大約有六、七人，其中錢小芸便是一個，王勉是另一個。他本是謝甜甜的遠親，算是表妹夫，但表妹已經去世五年，王勉一直單身。謝甜甜便張羅著為他製造第二春。她拉來祝春梅為他作伴，祝春梅是法律專科，個性強，在圈子裡是有名的砲手，得理不饒人，有一段失敗的婚姻。

人們說祝春梅是女強人。聽說她當年在法學院，愛上了一個同系高三年的韓國同學，這人生得一表人才，一口東北官話說得流利動聽，許多思維方式似乎和祝春梅相似。祝春梅覺得尋得了理想終身伴侶，短暫的激情令他們立即閃婚。沒想到，這人保存了高麗棒子「男人至上」的性格。婚後不久，這樣的性格顯現無遺。戀愛時溫柔體貼、甜言蜜語令人陶醉，但婚後不久，獨斷獨行的行事作風漸漸顯露出來，凡事不僅他說了算，而且非常專斷。

祝春梅既是法律專科，對於許多決定也不會輕易妥協，常會據理力爭。生活瑣碎本是讓一步海闊天空，但在這個家庭裡卻難以妥協，有時兩人為雞毛蒜皮竟會動手。加上婆家家人完全生活在封建社會的枷鎖之中，兩人凡有爭執，必然要媳婦低頭認錯，媳婦工作的薪水還須交給婆婆處理。

有一次在爭執中，婆婆也參與進來。祝春梅在憤怒中推了婆婆一把，婆婆竟然跌倒，導致腿部粉碎性骨折。送醫之後，婆婆執意提告媳婦惡意傷害，以致祝春梅被拘禁警局三天，後來還是謝甜甜為她付款具保，才能回家。經久耗神的法律程序傷人至深，這樣的日子拖拖拉拉持續了兩年多，終於在婆婆勝訴而媳婦賠款下結束。

千瘡百孔的婚姻只剩下離婚一途。兩人最後同意離婚，從此祝春梅對男人有一種莫名的排斥。這次因為謝甜甜再三勸說，終於答應參加這次郵輪 之旅。至於是否要做為某人的女伴，心中並沒有接納謝甜甜的建議，只暗暗決定一切等待觀察。

被謝甜甜拉來的錢小芸，曾有過一段刻骨銘心的愛情。原以為今後這樣甜蜜的日子將持續至永恆，未曾料到隨著時日流逝，一切竟幻滅成泡影。熱戀期間她未曾意識到，她的前夫許旭竟如此看重世間名利。婚後四年，許旭在他那小小的律師圈裡已稍露頭角，平時所得足夠溫飽。有一天，律師事務所來了一個中年女客戶，神情舉止處處帶著暴發戶痕跡，言談間毫不掩飾顯現她的世故與多金。她在曼哈頓 經營房地產數年，累積了不少財富，買進賣出有許多法律條款須專業律師處理。她對原先雇用的律師不滿，她要找個代理她公司的專業律師。經人推薦並短暫諮詢不久之後，她決定把商業案件全交給許旭，並果斷地迅速簽約。

她記得那晚許旭回家後，高興得手舞足蹈，告訴她，從今以後，他有了最強大、最具實力的靠山客戶，錢小芸也跟著他一起歡天喜地的慶祝。當晚去當地一家高檔法國餐館，點點浪漫的燭光中，他們舉杯互相祝賀，還點了一道美味多汁的蝸牛，那是一個難以忘懷的美麗夜晚。

漸漸，身價上億的寡居貴婦，對許旭非常依賴，除了要許旭做她的法律專業顧問，平時許多零星瑣事也會電話不停。一個周末，說是一件小事要許旭親自前往她家處理，他非常興奮地趕到她家。他那晚回家已經夜深，渾身散發著濃濃酒氣。後來錢小芸才知道，其實是請許旭去她那裝飾豪華氣派的曼哈頓公寓玩麻將。

那只是引他上鉤的第一步，此後周末貴婦對許旭的邀約不斷，總以諮詢案件為由。終於從小小的華人 圈子裡輾轉傳來閒言碎語，錢小芸才明白了貴婦的真正意圖。（一）