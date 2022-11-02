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「美味關係」原著之一 美食作家鮑威爾49歲離世

羈絆（三三）

李東文

縱使我不再理會那個小王八蛋，但我對他並非真的放任自流。用他班主任的話來說就是，當我們嘗試過所有的方法都無效之後，唯一剩下的是陪伴──現在的我，只有妻子在家時，才外出喝酒玩樂，盡量讓家裡不少於兩個人。

又是樓上的阿姨告訴我妻子這個消息的，阿姨們什麼都知道。妻子說她還以為我們跟喻志海是朋友，原來並不是，父親去世這麼大的事也不知會一聲。我說這不奇怪，當年他母親去世，也沒跟我們說。

端午過後，久未聯繫的喻志海打電話給我，說一會請我們全家吃飯──他強調了「全家」。我猜，他又要插手我家孩子的教育了。本想推辭，又敵不過好奇心。我真的想聽聽，他還能有什麼高見？

別的球友之前跟我提過，自從喻志海的兒子成為天之驕子以後，他以成功家長自居，經常在球約群裡發表育兒心靈雞湯。說到最後，必定引用一段當年他如何如何含辛茹苦培養兒子的經歷。

朋友跟我提這事時，神情頗為不屑。記得幾年前一起打球時，這位球友、喻志海父子，都在──讀高中的孩子不知做了什麼操蛋的事，讓喻志海冒火，被責令跪下受罰。眾目睽睽之下，我們都以為喻志海這是在開玩笑，沒想到他兒子撲通一聲跪下……顯然，下跪這個動作，熟能生巧了。

喻家大少，怎麼說呢？我其實挺喜歡他的，好單純、好幼稚、好高大的一位帥小伙──目測有一米八五。有次大家一起吃飯時，柳若嵐說，都不知道他是去上大學，還是談戀愛，都已經換過五位女朋友了。兒子每次戀愛，確定關係前都先來徵求她和喻志海的意見，家長同意，他才會跟女孩確認關係，不同意拉倒。

我說：那分手呢？分手之前，有沒有徵求你們的意見？

柳若嵐說，分手他自己拿主意……

這天的晚宴，我妻子因為加班沒能參加，我帶著兒子去了。（三三）

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