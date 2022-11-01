我的農民父親啊，我簡直不敢相信，他能說出如此睿智的話。

老頭子有意無意間幫我解開了心結，讓我調整了自己對兒子的態度，不冷不熱、外人化，從此開啟了「放任自流，自求多福」的模式。

之後我頻繁跟朋友喝酒玩樂，基本不管家裡的事。

正月初九，喻志海約我打球。我說沒空呢，剛剛約了朋友吃飯。他讓我訂個時間，說有急事要跟我談一談。我們之間能有什麼急事？掃一眼兒子緊閉的房間門，我明白，八成是小王八蛋受不了我的冷漠，在喻志海面前說三道四。

我說：海哥，有話你就在電話裡說吧！只要不是向我借錢，一切好商量。

他長長地嘆出一口氣，說我是個不負責任、不稱職的父親。我說是啊，我就是這個樣子的了。

「你怎麼能這樣？你怎麼能這樣！」他提高了聲音和音調。

我說：如果你真這麼喜歡我這個兒子，拿去吧，送你了。

掛斷電話，我半躺在沙發上生兒子的氣，想一腳踢開房門，扇他兩記大耳光。過後又在腦海裡給自己描繪喻志海氣沖沖的樣子，心情稍為平緩了些。

之後一個多月，喻志海沒跟我聯繫，更別說什麼約球健身 了。這樣的情形，在我們的友誼史上極為罕見，他這是在跟我置氣。我他媽的真是奇了、怪了，就算我真的如我兒子描述得那麼不堪，也輪不到你喻志海操心是吧？

不過我懶得跟他理論，反正老子今朝有酒今朝醉，自己的小日子過好就得了──我每周喝醉三次以上，管你外人怎樣想，兒孫自有兒孫福！

時間過得飛快，正月過完了，天氣依然陰冷潮濕，極為難耐。天氣反常得離譜，我做為土生土長的廣東人，四十多歲，從未經歷過如此漫長壓抑的冬季。

舊曆二月初九那天，妻子跟我說，喻叔叔去世了，正月的時候。

我之所以記得舊曆初九這個日期是因為，這天是我母親生日。我一大早回台山，與父母吃過午飯，再趕回佛山自己的家中。（三二）