被詛咒的妖精（一九）

夜裡睡得很不踏實，似乎聽到有人在低聲吟唱〈大悲咒〉，聲音緩慢悲苦，詞調之間充滿了對世人的憐憫；又似乎聽到女人淒婉無助的哀哭聲，藉著鹹澀的海風四處飄蕩。第二天早晨起來，我看到華悅急促地在賓館裡跑來跑去，焦急地大喊：

「有人看到林婉了嗎？」

原來半夜的時候，老趙老婆不知道怎麼就跟了來，把林、趙兩人堵在了床上。仇人相見分外眼紅，兩個女人打得不可開交。老趙老婆並不擅長技擊，上次在食堂能夠吊打林婉，很大一部分原因是因為林婉心中愧疚。如今經過幾個月的前思後想，林婉已經從愧疚感中走了出來，認定老趙老婆才是真正的小三。

兩個女人翻翻滾滾，打了個旗鼓相當。老趙老婆到底是年老體衰，慢慢地氣力不支。林婉越戰越勇，發誓要把上次吃的虧補回來。看到母親落了下風，小趙突然從門外斜衝進來，一拳打在林婉的下頜。九歲的男孩子力氣已經不小，加上下手沒輕沒重，林婉慘叫一聲，仰天摔倒，紅著眼爬起來，衝到小趙身邊舉手就打。

一直在旁邊文謅謅勸架的老趙，急忙惡狠狠拽住林婉使勁一推。林婉被推倒在地，五臟六腑都震得翻滾。林婉跌坐在地上，抬起頭看著這一家三口，突然間渾身顫慄起來，這才是完整的一家人啊！自己永遠都只是個外人，什麼海誓山盟、什麼海枯石爛，在打破骨頭連著筋的血緣面前，愛情只是浮雲罷了。

林婉站起身，哭著跑了出去，杳然不知所終。院長假裝醉酒沒有聽到，不願意再摻和老趙的爛事。幾個老師找遍了旅館 ，也沒有看到林婉的蹤影，焦慮萬分。時近中午，大家退了房間要出發去海灘，都急得如熱鍋上的螞蟻。（一九）