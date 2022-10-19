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被詛咒的妖精（一○）

張舒涵

林婉被這個故事深深吸引了，流著淚問老趙：「那後來呢？那個女生是嫂子嗎？」

老趙搖頭說：「堅持了七天七夜以後，老教師心臟病犯了，撤了。我們兩人也分手了。七天七夜吃喝拉撒都在一起，我們早早地經歷了夫妻不得不面對的一切尷尬。邋遢的面容、難堪的衛生，宿舍裡一共十五平米，連打嗝、放屁都避不開。這樣下來，還有什麼美可言、還有什麼感情能留下來！」

老趙停下話頭，大哭不止，林婉遞上一張手絹。老趙擦擦鼻涕揣進懷裡，喘息了一會兒，一仰脖把杯苦茶灌進肚裡，如老僧入定坐在月下一動不動了。

學生等了良久，忍不住問：「趙老師，那後來呢？」

老趙雙目低垂，聲音沉悶遲緩：「後來？後來那個老教師帶領的學生之一，當上了我們的院長。他們幾個人就一直想著法子欺負我，欺負了我二十多年。我現在也學乖了，『君子不立於危牆之下』，所有可能擔責任的、所有可能出事的活兒，我都不幹。苦撐苦熬忍了這麼多年，沒想到今天還是出事了。」

學生臉上一陣紅、一陣白，「噌」地站起身，激動地說：「趙老師你放心，他們欺負您，我挺您！腦袋掉了碗大的疤，不就是不報警嘛，根本不是事！」

這件事情解決得很圓滿，學生主動上門請求船老大原諒，船老大給我們減免了所有的船費，雙方皆大歡喜。

林婉看老趙的眼神也發生了變化，私下偷偷和我說：「趙老師的人生這麼坎坷，怎麼他老婆還不心疼他，扔下孩子一個人去了日本呢？我以為我們院長是好人，原來幹過這麼多的缺德事。」（一○）

心臟病 日本

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