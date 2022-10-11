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飛彈狂襲烏克蘭只是「序曲」 普亭揚言力道還會更猛

羈絆（一一）

李東文

封建思想嚴重的肥仔勝，只有女兒、沒有兒子，始終是他心頭一根刺，一根很大的刺。人家說好啊、好啊，你想生幾個都行。過後他很認真地跟人家討論生兒子的事，人家說：你是已婚男人，我未婚，可不能有私生子。

他聽罷馬上驅車回廣西老家，欲與妻子離婚。妻子不肯，他胡攪蠻纏，無所不用其極。因為有了比較，曾經的嬌妻在他的眼中變成了又老又醜的土包子，城裡那位女子，才是他前生註定的姻緣。

妻子經不住軟磨硬泡，同意離婚，中間兩個女兒留給肥仔勝，自己要了最大和最小的。肥仔勝把尚在求學階段的女兒交託給老母親，隻身回到我們佛山，向那女子求婚。

他的這一舉動啊，幾乎沒將人家嚇死──逢場作戲而已，竟然真的回鄉休妻，這份罪惡如何消受得起！當即拉黑肥仔勝，讓他再也找不到自己。

我之前以為，肥仔勝前妻是個沒文化的農村傻大姐。後來才從去過兩次肥仔勝老家的喻志海口中得知，肥仔勝前妻，人的確長得不漂亮，胖胖的與肥仔勝很有夫妻相，但絕對不是農村傻大姐。高中畢業生，以前在縣城一間公司做行政，工資不高。離婚後轉去物流公司做幹部，收入比當地的資深白領還高。

喻志海問肥仔勝幹麼那麼衝動，肥仔勝說：我看你離了婚，過得是比大部分人更加幸福快樂……

喻志海哭笑不得，指著肥仔勝鼻子罵：我之前以為你只是看起來蠢，沒想到你比看起來更蠢！

肥仔勝的四個女兒，老大正讀高三，在縣城前妻身邊生活，老四被送了去外婆家，老二、老三在農村的奶奶身邊──好端端一個家，被拆得七零八落、支離破碎。（一一）

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