王幼嘉／圖

一周後，我幫她搬完最後一件行李，林婉看著我胳膊上一道道血痕，很內疚地說：「你幫我這麼多，我能幫你什麼呢？要不我幫你縫縫洗洗的吧！」

我剛從學校畢業，屬於常說的「出學校進學校」，毫無社會經驗可言，沒能分辨出林婉此言中滿滿的客套成分。沒過多久，我就真的扛著一條厚厚的髒被褥，給林婉送了去。林婉看到棉被，臉上全都是震驚之色，笨手笨腳地鋪在床上，開始找剪刀拆線。

林婉拆得很快，不一會兒就把棉芯拿了出來，然後開始發愣，把黑黝黝的棉芯翻過來、倒過去地看，臉上一籌莫展。看了一會兒，林婉突然注意到我懷疑的眼神，起身嬌嗔地把我推出去，說這是女人家的活，男人看到會變得沒出息。一個禮拜後，一定把被子洗得乾乾淨淨還給我。

沒過幾天下起了大雨，天氣開始突然降溫，我居住的一樓宿舍更加陰冷潮濕。一天晚上突然驚醒，腳開始大幅度地抽筋，我想起了這條棉被。早晨去林婉宿舍敲門，林婉在行李中翻來覆去地找，終於找到了棉被。拿出來一看，果然已經漿洗得乾乾淨淨。

林婉一臉得意，對我說：「我的手藝怎麼樣？」

我摸著綿軟整潔的被子震驚無比，深感林婉真是天仙下凡，集美貌、勤勞、善良於一身。現如今但凡有幾分姿色的女生，哪個不是在稱讚聲中揚揚得意地長大。如果能再加上學習好，那更是上天的恩賜配備了後天的努力，絕對有了驕傲的資本。

這些女生都會自動和家務活絕緣，十指不沾陽春水地長大成人。沒想到林婉能言出必踐，果然是女中豪傑。我心中對她多了幾分好感，扛上被子道謝，突然感到重量有點不一樣。原來的被子很重，現在卻變得輕飄飄的。

看到我懷疑的眼神，林婉拿出掛在牆上的吉他，重重彈了兩下，詢問我：「這是什麼曲子？」

我感覺聲音沉悶不好聽，揣摩了一下旋律說：「《命運交響曲》？」

林婉嗤笑了一聲：「是彈棉花的聲音。我專門給你找了個彈棉花的，鬆了鬆，所以輕多了。」

晚上十分陰冷。把被子蓋在身上，棉絮中混合著太陽的味道，渾身上下像是被陽光包圍著。我舒服得直嘆氣，感慨著這世界上有些工作只能讓女人來做。就好像做飯，雖然大廚都是男人，但女人做出來的飯菜，吃起來就是感覺不一樣。拆洗的被褥也是這個道理，有一種女性獨特的輕柔和溫暖藏在裡面。蓋在身上，就好像蓋住了心裡最柔軟的地方，暖暖的，很安心。

大學老師不用坐班，我和林婉雖然是一個學院的老師，但除了開例會，其實很少見面。我們院長是專業出身，不願意浪費時間開會，我們見面的機會就更少。我和林婉再次熟悉，是因為寫生課的事情。

學期中的時候，學院突然需要兩個老師帶學生去安徽寫生。本來所有的寫生課程都應該是基礎部負責，但因為一個學生意外在校園自殺，學院不得不抽調一些能言善辯的老師去處理此事，上采風課的老師就這樣臨危受命被調走了。

基礎部主任蔣伯舟想了半天，把我和林婉定成了寫生課的帶隊老師。交上去名單的時候，院長正在畫室裡畫油畫，畫得靈感迭出、滿面春風。這時候操場上突然傳來一陣咿咿呀呀的吊嗓子聲，院長的畫筆被帶得東倒西歪，不由得皺起眉頭。

自從老趙燙傷手沒辦法烹茶，就迷上了唱京劇 ，每天都要一人分飾兩角，吊著嗓子唱《四郎探母》，唱得人心神不寧、火冒三丈。咿咿呀呀的聲音不斷鑽進耳朵裡來，院長再也無法集中精神，恨恨地把畫筆扔下，沒頭蒼蠅一般轉來轉去。老趙這個人自從二十年前犯了作風錯誤，就變成了如今這副二流子模樣，無欲無求、無法無天，他也不想評職稱，也不想當官，誰說話都當放屁，這樣下去如何得了。

基礎部主任蔣伯舟敲了敲畫室門，把外出寫生教師的名單交給院長。院長忽然有了靈感，提筆在名單上加上「趙守志」的名字。（二）