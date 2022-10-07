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咖啡店的故事（一○）

潘宙

「就算人不在了，他寫的東西還可以流傳下來，怎能說是沒有對證呢？」她忍不住修改他的成語，「而且他也不一定是死了，應該說是下落不明啦！說他偷渡很多次，但一直沒成功，然後就失蹤了。」她垂下眼，「上次見到主任，是疫情還沒那麼嚴峻的時候……主任還談起他。」

「書很新，不像是幾十年前出版的。也沒聽說他以前有出過書。」

「哦？那就是最近的？在外國出版？原來他沒失蹤，這些年都在外國嗎？」

「我看也不像。」她把書反過來，封底、封面前後都打開給他看了一遍，「沒有版權頁、沒有出版社，也沒有ISBN書號，這本書八成是自己印刷的。」

「是嗎？封面設計、字體、排版、紙質……都很有專業水準呢！我也見過有人把自己貼在臉書上的文章，印個十幾二十份，一本一本訂起來，四處送人留念，也算是過過當作家的癮，但和這個比起來可差得遠了。你認為本地印得出來？」

「也不是辦不到的，只要有排版的軟件，認識印刷廠的人……」

他掏出手機，對著封面拍了張照片，然後在屏幕上指指點點一番。她訝然問：「你這是幹什麼？」

「上谷歌搜索它的封面，看看有沒有什麼──嗯，有了，」他凝神看了半晌，「這是個本地人開的部落格，兩天前的貼文，所以這本書應該是剛剛才出現的……」

她想這沒錯，前幾次來，都沒見過這本書。「有沒有說作者現在哪裡？」

他搖搖頭，「只是談到他的生平，就是主任生前跟我們說的那些，沒有其他了。」

「也沒有在其他網站出現？」（一○）

疫情 手機 偷渡

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