我們商量過後，決定去韶關等離省界最接近的地方玩幾天，順便去著名的南華寺上香、祈福。韶關是喻志海老家，順道去南華寺是我提出的，因為近期，兒子給我、給我們家造成了困局，我嘗試過不少方法都無法破解。不自覺間，跌落到農村婦人常用的套路，向佛祖求助。

前年我們一起經歷過為期十天的自駕 遊，同行的還有喻志海前妻柳若嵐和肥仔勝。起因是，喻志海與柳若嵐想去中原走一走，為了減輕成本，喊上肥仔勝和我。

對於我來說，這趟旅遊風景怡人，十分愉悅，是啥腦也不用費的純享受。為啥說我啥腦也不用費呢？吃食住行，喻志海全盤安排，大家接受安排，並且享受這些安排帶來的愉悅即可──其他人說啥都沒用，最後執行的還是喻志海最初提出的方案，就連要去哪間小店吃飯、點什麼菜，都必須要他拍板。

經過一天的磨合，我開始隨波逐流，不提供任何意見和見解。喻志海說：「我做的每一個決定都從大局出發，考慮到所有人的利益，是最合理、最科學的安排。」──我們任何一個對他的安排提出意見，他都會甩黑臉，冷嘲熱諷，用十分刻薄的話來論證你的見解極端膚淺、極端幼稚，以及不可執行。

肥仔勝不只一次跟著喻志海外出旅遊，早已學會了圓滑。就算喻志海說自己的屁帶香味兒，他也會舉手贊成──更何況，喻志海還是他的偶像！肥仔勝在這世上活了四十多年，中原之行是他的第三次旅遊，之前的兩次，也跟喻志海一起。換句話說，如果不是喻志海，肥仔勝這個土包子還不知旅遊是何滋味。

旅遊初期，大家有說有笑，氣氛愉悅。（五）