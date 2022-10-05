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沙漠引路人（一四）

草白

老嫗走後，我聽到了風聲，它們從沙漠的腹地颳來，也是夜裡在那個鐵皮屋子外颳過的風。當天晚上，那個夢消失了，取而代之的是一片藍色湖水，靜寂不動地躺臥在沙灘上。醒來後，我鬆了口氣，以為沒事了。她成了沙漠嚮導、水源尋覓者、撿駱駝糞的，找到了自己想做的事，而我也該回去了。

第二天一早，那條消息就像火舌，瞬間燃遍本地新聞圈。她救了一個想要輕生的男孩，只有十六歲，從外省一路坐火車過來，什麼裝備都沒帶，一心準備到沙漠裡尋死。男孩凍僵在一個破房子裡，被發現時已奄奄一息。她背著那個人在沙地裡奔走一夜，最後被發現暈倒在醫院外面的馬路上。

短短半天時間，這條新聞的閱讀量達到了十萬加。

我在醫院裡找到她，給她看手機裡的新聞。

她很不滿，事情根本不是這樣的。

──如果不是這樣，那又怎樣？她不過不想承認罷了，傷心往事如在眼前。記憶中最黑暗的一幕與此相疊在一起──我未曾親見，只聽別人說起，極為慘烈，任何經歷過的人絕不會忘記。

自兒子得了那種病後，她便日夜陪在身邊，吃飯、睡覺寸步不離。醫生也不允許她離開。那天，男孩讓她去外面買一杯奶茶，他看見同病房的人在喝，也想喝。她猶豫了一會兒，說可以叫外賣的。男孩撒嬌說，他還想吃甘蔗呢，買了奶茶，再帶一根甘蔗上來，兩人可以分著吃。

她隱約聽醫生說過，多吃甜食對腦部安定有好處……便沒有細想，抬腳出了病房。他們住二十一樓，不是高峰期，電梯不堵。出住院大樓，左拐，再出醫院正門，再右拐，買了奶茶。水果店就在奶茶鋪隔壁，前後相加不過二十分鐘。（一四）

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