法拉盛的紅玫瑰（二○）

玫瑰渾渾噩噩地聽著，知道自己還活著，知道自己一心一意牽掛的只有她自己的生死，她自己的……再無其他。

不知又過了幾日，她稍微好轉，聽大偉在門外說：「疫情 非常嚴重，所有的行業都要關閉了。紅玫瑰還沒站穩就要關閉，可能是白忙一場了。」

「是嗎？」玫瑰用力喊，卻喊不出聲音。紅玫瑰夜店要因為疫情關閉？新開張的那四個月，可以打包沉入海底嗎？或者落入浩瀚的宇宙裡，任它像浮塵在大氣間灰飛煙滅？於是，從來沒有存在過。玫瑰苦苦地想著。她也跟著想起馬修，終於給馬修打電話，問他的小說進度如何。馬修在電話裡笑著：「妳現在回店裡來吧，下個星期就要停止營業了。」

玫瑰還沒去做過病毒檢測 ，沒法過去，只安慰說：「沒有誰料得到會爆發疫情，你們的眼光其實很好。」

放下電話，她站到磅秤上看了一眼，居然掉了六磅。平常要減去一磅，不知有多難？

她決定去警察 局打聽強尼的消息。走到外面，陽光依舊刺眼，不可思議她竟在房間裡關了一個月。跟一個月前完全不同的是，人人戴口罩，真是難得一見的奇觀。每一家超市裡面，都擠滿了搶購食物的人潮，好像世界末日來了，他們需要隨身攜帶食物離開地球。她在街邊一個臨時醫療站測試的結果，已經恢復正常。

玫瑰找到警察局，一位有點年紀的白人警察，過來問她有什麼事。玫瑰忽然支吾起來，吞吞吐吐地問：「強尼‧葛利格先生回來上班了沒？」

「那孩子，他上星期因為COVID故去了。」警察沉重地說，也沒想問玫瑰是誰。玫瑰迅速轉身出了警察局。原來她好轉的時候，強尼卻病死了。（二○）