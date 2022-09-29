王幼嘉／圖

「因為我不能回家了。我爸爸的店鋪被清算了，所有貨物、積蓄，連同房子都被充公。我爸爸，一個老實的生意人，開間僅可以餬口的五金鋪，卻被打成資產階級。我們被送去新經濟區，然後又逃回來，一家人像通緝犯一樣，四處找地方躲藏……」她說：「你知道我爸爸的五金鋪在哪裡嗎？就是這裡，就是這家咖啡 店！所以我才約你來這裡見面，這裡本來就是我的家！」

「那是政府過去犯下的錯誤，你沒必要──」他擺擺手，想阻止她說下去，但她根本不理會：

「我媽媽告訴我：抱緊我的枕頭，千萬不要給人家搶走，所以我一直死命抓緊它。那些人看我是個小孩，就沒計較。後來才知道，我媽媽已事先把一些金飾藏在我的枕頭裡，憑那些金子疏通了地方政權，才在市內謀得個棲身之地。但誰都不知道還會發生什麼事，晚上都睡不安穩，所以我們巴不得中國快點派船來接我們。只要能離開這個鬼地方，去哪裡都無所謂。誰知道全是騙人的……」

她從包包裡掏出另一件東西。

那是一個收音機，大概是六、七十年代的款式。

「已經沒辦法收聽廣播了。」她說：「被抄家的時候，收音機正好壞了，拿去修理，才沒被沒收，後來又回到我們手裡。我們用它來收聽外國電台的廣播，BBC、VOA……總之就是反動的外國勢力。因為他們會報導我們想知道的消息，他們會報導每一條安全到達彼岸的船隻的編號。你也聽說過吧？你知道那個年代發生過什麼事的吧？你也有長輩、有親戚，經歷過那一場的吧？」

他不是沒聽過那樣的故事，也的確有親戚憑著單薄脆弱的小船偷渡出海，但他從不覺得他的收藏館應該收藏和那些事件有關的物件。收藏館的物件要反映當地華人 奮鬥的光榮歷史，要正面、要有啟發性，最重要的，不能破壞團結、不能傷害民族感情、不能令國家丟臉。

「我爸爸每天聽他們的廣播，就是想聽到一個船號。我哥和我姊乘搭的那艘船。」她用拇指和食指轉動著收音機上一個轉換頻道的旋鈕，一道紅色的線隨著她手指的動作來回移動：「一天又一天、一個月又一個月，我爸爸守在收音機旁，像握著獎券，等人家讀出中獎的號碼，但那個號碼始終沒出現。」

她喝光了杯中的咖啡。「一直到現在，我爸爸、媽媽都過世了，我們還是不知道發生了什麼事，我們永遠不會知道，我哥、我姊遭遇了什麼。」

他搖搖頭，站起來：「對不起，我不能接受你這些……物件。這和我們的理念不合。而且，你說的那些事情，都已經過去了。我們不應該……」

「都過去了，是的，所以才叫歷史。」她打斷他：「你不是要蒐集故事、保存歷史嗎？這就是歷史。可能不是你需要的歷史，不是你願意聽到、願意承認的歷史，但那都是真實發生過的事，不會因為你不看不談，它就不存在。」

他不再理會她，向門口走去，走得那樣急，像要逃避什麼，逃避一些他無法控制也無法改變的事情。

像歷史。

2 訪問

老人叫了第二杯咖啡，和他約定的年輕女記者才匆匆推門進來。

「不好意思，臨時有點事，您等了好久？」

「沒關係，我又不趕時間。」老人看她一眼：「你做這一行沒多久吧？」

「您怎麼知道？」記者叫了咖啡，拿出記事本、資料夾、手機 等等。

「來訪問我這樣的角色不是美差，通常要重點介紹的企業，或者要表揚的什麼個人先進楷模、哪個行業的代表人物，訪問完畢之後，記者都有紅包可拿。那些差事，都分配給資深記者了吧，只有入行不久的才會被派來應付我。」

「您好像對這個行業很清楚嘛。」

「我認識幾個在報社工作的朋友，聽他們說的。」

「其實也不是啦……」記者說：「報社方面很重視這個訪問，是要配合即將完成的紀念碑刊出的。您知道，就是那個紀念當年集結北上參加革命的南方戰士部隊……」

「我知道，我哥就是那時候到北方去的。」老人說。（二）