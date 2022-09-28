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沙漠引路人（七）

草白

「哈哈，你可能還不知道，當年，我就是為了錢才嫁給他的。那時候，我媽要死要活的，非得讓我嫁個有錢人，我就聽了她的。現在，我們離婚了，什麼關係也沒了，難道還要我跟著回去，來個破鏡重圓？我可不是什麼賢妻良母！從前可能是，現在早就不是了。」她嗓門還是那麼大，與之前一模一樣，而臉上的表情完全是不屑。

……到底發生了什麼，讓她如此憤憤不平，甚至有些歇斯底里？

我訕訕地笑了笑，不知該怎麼說，或許事情不全是如此？

她擺擺手，示意我不要再問下去。

來這裡後，她的態度總讓人捉摸不定。某些時刻，她習慣性地沉默，另一些時刻，又滔滔不絕，恨不得把所有想法一股腦兒傾倒出來，毫不設防。那些天，在她略顯絮叨的講述中，頻頻出現一個叫芳姊的女人。自從結婚後，不用說異性知己，她連同性朋友都少得可憐。

「來這裡後，我經常一個人跑到沙漠裡玩。那種地方雖然荒涼，但讓人感到踏實，你可以在裡面做任何事，誰也不會來管你。當然，我也不做什麼事，無非是到處走走、看看，打發一點時間。有一天，在那裡，我遇見了芳姊。她的職業是沙漠嚮導，給人帶路的。無論多難走的路，她都有辦法。見過幾次後，芳姊邀我去她家裡玩，我這才知道，她也是一個人住。從那以後，她總是跟我聊沙漠裡的趣事，比如怎樣將一隻迷路的黃羊送到綠洲，比如某個晚上的流星雨如何讓她難忘。其實，她說的這些，我並不怎麼感興趣。

「但奇怪的是，幾次接觸後，我居然被這個人吸引住了。她和別人不太一樣，總是自由自在的，想走便走、想留就留。她從來不問我以前是做什麼的、為什麼來到這裡，我也不問她的事。她每次去沙漠，都要三、五天才能出來。」（七）

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