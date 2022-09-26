法拉盛的紅玫瑰（一七）

強尼側開臉，紛亂地連聲道歉：「對不起、對不起……對不起！」玫瑰愛憐地用力把強尼拉向自己，強尼又不斷猛烈咳嗽。他不得不把口罩 拉開，玫瑰發現他全身滾燙，鬆開強尼問：「好點了嗎？你怎麼了？」玫瑰支起身問。

見強尼突然全身鬆弛地整個攤開在床上，宛如靈魂出竅，只剩下一片肉身。玫瑰打開一小瓶水，扶他起來喝一口。

「我現在好累。」強尼微弱地說。

玫瑰見他不再咳嗽，問：「今天去上班了嗎？」

「我提早下班，下午開始感到累。」

「現在可以出去吃飯嗎？」玫瑰問。

「當然去。」強尼掙扎著要起來，「我不要妳失望。」

「傻瓜，你應該在家裡休息。」

玫瑰按下他，盯住他闔上的眼皮，細看他的眉眼五官，他還是個大孩子啊。強尼忽又氣息急促地咳嗽不止，玫瑰內心湧生出一陣恐懼，一陣不祥的感覺。不知接下來要迎接的是什麼？玫瑰頓時被整個局面擊垮。「我送你去醫院。」

「妳認為我染上COVID？」強尼驚醒起來問。

「去了醫院才知道。」

「讓我躺一會，就會好起來的。妳可以自己回去嗎？今天實在對不起，我改天一定補上。」強尼頓住，把口罩戴回去，忽然接著說：「我想起一件事，上個星期我送一個流浪漢上急救車，那個傢伙病得很厲害地昏倒在路邊，他會是染疫的病人嗎？」

玫瑰聽得驚呆了，望著強尼，想著強尼多半感染病毒了。拜強尼之賜，她自己必然也被傳染了，他們將無藥可醫治，只能等待上帝的判決。

「我們現在立刻去醫院，」她把強尼從床上拉起來，逼著他快點穿衣服。（一七）