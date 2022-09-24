法拉盛的紅玫瑰（一五）

說著見馬修從儲藏間，拿過一個大玻璃罐，又去接水，把玫瑰花插好。玫瑰微笑，「大偉很久沒有送我花了。」

「他太忙了，妳要了解。」

「他當然永遠太忙。你在幫大偉說話？」玫瑰有些難以置信，或者馬修只是看不慣她跟強尼走到一起。馬修為什麼看不到她內心多麼糾結？她跟強尼是不可能有結果的。

「要說我幫誰說話，那還是幫妳多一點。」馬修總是不鹹不淡，這也是他們能夠相處的原因吧。玫瑰笑著沒有說什麼，逕自到外面店裡。她聽露露說起派克王的太太不久前染疫死了，派克王自己也被傳染，已經將近一個月沒有來，這下卻好端端坐在那裡，跟露露和大廚聊天。

玫瑰見他的確瘦多了，他說在家裡求生不得、求死不能地躺了十多天，除了退燒藥，沒有任何藥物可治療。醫院檢查過他，沒讓他去住院。他太太被醫護人員帶走後，再也沒見過人影，就通知他：「王太太已經逝去、火化了。」

「感覺像在第三世界，一個人從家裡出門以後，從此在人間蒸發。」派克王說著嗚咽起來。旁邊的人一時都面面相覤。玫瑰知道他這時的傷心難過，是真心的。之前受不了他久病的太太，萌生希望他太太不如死去的心，也是真實的。人心如此殘酷自私，又如此無奈！

想到這些，玫瑰不由得愣愣地站在一邊，許久無話可說。露露對於染過病毒的派克王好像仍有戒心，不僅站得遠遠的，派克王一開口說話，她立刻偏開臉躲閃。

玫瑰最後還是告訴馬修，今天要提早下班。

強尼在緬街上的轉角處等她，見強尼戴著口罩 ，她笑著快步過去。強尼一反平日的熱情，只是指給玫瑰看他戴兩副口罩，又遞一副口罩給玫瑰。（一五）