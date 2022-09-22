法拉盛的紅玫瑰（一三）

新年終於過去了，夜店的生意霎時冷清下來。每天新聞報導的，全是在世界各地死於疫情 的人口數據。眼看美國一日一日超越，大偉開始憂慮起來，不知接下來的情勢將如何變化，他們的生意能不能度過這段瘟疫蔓延的時間。玫瑰因為有大偉撐著，對於市面上各類起伏，向來缺乏敏感度。疫情雖然熱烘烘在燃燒著，畢竟沒有燒到家門口。

既然生意清淡，玫瑰樂得悠閒度日。她買來一包瓜子，邀馬修共享，「這是好東西。」玫瑰說，「就跟這裡的葵瓜子、南瓜子一樣。你可以盡量吃，怎麼也吃不飽。」

馬修聽得哈哈大笑，「是怎麼也吃不飽。」馬修說，「我小時吃過南瓜子，外面包一層厚厚的鹽漿，像是鹽和麵粉調出來的。現在見不到了。」

「你試試這個瓜子。」

馬修辛辛苦苦咬了半天，好不容易才吃到薄薄一小片瓜仁，「這太考驗耐性了，我投降。」

「凡事起頭難，你再吃，等一下就好了。這可比你寫小說 容易多了。」

他們聊得正歡，強尼走進來。玫瑰有些錯愕，強尼總會突然出現，卻從未像今天接近關店的時間。他這天穿著一般的夾克，玫瑰不由得多盯了他兩眼，「我差點不認得你。」玫瑰把不想再見強尼的決心拋到腦後。

露露從櫃檯後面出來問：「警察 先生，我給你做一杯什麼？」

玫瑰望著強尼說：「給他一杯威士忌不加冰塊。」

強尼在她身邊坐下，見露露已經倒好了酒，起身要過去接，露露卻端過來。強尼掏皮夾要付帳，被露露止住了，「這是我們招待你的，巴不得你常來，讓我們感到安全。」

強尼立刻扭頭望著不動聲色的玫瑰，「要穿制服，還要帶槍。」馬修笑著插嘴。（一三）