偶爾與人提及這段經歷，我必定被追問：你是怎麼忍過來的呢？我也納悶，我是怎麼忍過來的呢？大學校園裡，情侶們在宿舍樓前摟摟抱抱、自習室裡親親摸摸、操場邊上吵吵鬧鬧，我視而不見。不光心如止水，還有些鄙夷不屑。

當然，我相信愛是永恆的，只不過永恆指的是「愛」這個動詞本身，而非施受的對象。總覺得我與愛情之間有不易消除的距離，所以我孑然一身的原因有二：誰看著都難以接近、誰看著都難以接近。

設想小孩子來到無人看守的糖果宮殿，其行為取決於此前嘗沒嘗過甜頭──沒有突破，自然不會上癮。或許尚未開竅、或許天緣湊巧，要是如今的我回到當時，不知能否依然潔身自好？

全新的經歷重置了冷飛白的語言習慣，欸、呀、哦、啦……過量繁衍的語氣助詞壓扁了她的舌頭，齁得我腦仁發麻。與此同時，她向甄琪的室友們學來全套髒話，經典的、偏門的，全國通用的、地方特色的，並將其有過之而無不及地發揚光大。她擅長以女性生殖器為中心詞，以男性生殖器的一系列別稱，做多重定語的組合方式，將髒話飆得標新立異、氣勢磅礴。甚至課堂上，都仗著老師聽不懂中文，扯著嗓子以蔑稱直呼之。周圍同學側目之餘，紛紛朝她豎起大拇指，贈與她「女中豪傑」的稱號。

課程越接近尾聲，她越頻繁地抱怨自己被老師當猴耍，因為如此低齡化的課堂內容，侮辱了她的英語水平。她無法容忍老師把她當作英語是第二語言的外國人來對待：「我在戴倫那兒學到的英語，比在課堂上學到的多多了。戴倫的品味，才是正宗美國人的品味！」（一○）