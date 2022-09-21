有次冷飛白回來後，意猶未盡地跟我說：我今天的經歷很特別呢，可惜你太小啦，我不能告訴你的哦。

看我不願配合她故作神祕的樣子，表現出應有的好奇或者艷羨，她語氣一轉：「剛剛，戴倫家境不好。他爸爸無業，長年酗酒，動不動就打他媽媽。他恨他爸爸，只承認他是自己的biological father，也就是血緣關係上的父親。這個父親從沒給過他父愛，從來沒有。戴倫多可憐哪，誰能想到他看起來那麼陽光，老笑嘻嘻的，真叫人佩服呀。我好感動哦，我要好好陪他、好好疼他，把我的愛全給他……」

我本想揶揄，那咱們大學也有貧困生，要不你趁熱打鐵再接濟幾個？沒想到她說著、說著，眼圈開始發紅，亮晶晶的淚珠順著荔枝果凍一樣的臉蛋，一顆接著一顆往下滾，搞得我鼻子也陣陣發酸。鬼知道戴倫給她念了什麼咒，把她的魂兒拐跑了。

彼時恰逢D12發行了錄音室專輯《D12 World》，裡面有首歌叫〈忠誠〉，被我私下循環播放了不只一百遍：「他若對你不忠，又談何是同盟？真的戰士必與我們休戚與共。對人忠誠，你將獲得忠誠。」忠誠在人際關係裡的狀態，永遠介於穩定與非穩定之間，即所謂的亞穩定性。奈何篤友不敵男友，友情歷來是所有感情中最脆弱的，甚至，連激情都不如。

我不知道同行的其他女生一貫如此開放，還是和冷飛白一樣產生了驟變，只不過比她提前了幾天？也許是獵奇小於媚外、生理上的需求小於心理上的虛榮，導致冷飛白的實在最初質有所保留，也迷惑了我的視線。感謝她的本色出演，印證了我一度悲觀的論點：處於安全性和保密性在可控範圍內的自由中，慎獨和放縱登台較量，勝者顯而易見。（九）