王幼嘉／圖

早晨的天空藍得透明，澄亮的陽光如抽絲的金箔揮灑大地，空氣有著冰鎮過的清涼。這是典型的紐約初秋，總在勞工節長周末後，燠悶暑熱突然化做金風送爽。

老天要孩子們收心上課，把天氣都布置好了，方澤蘭欣慰地想著，一邊沿著四九五高速公路的輔道，開進八五初中旁的停車坪場。多麼舒適的季節，把他們浮躁的心情沉澱下來，專心解幾道代數題！她是七年級班的數學老師。

上課的預備鐘乍響，校門外學生們還在呼朋引伴，簇擁著擠進校園。一見到校警，個個都老實起來，拉緊口罩，踩著廣場上每隔六呎新漆上的白線排好隊，依序踏上石階，進教學大樓。嚴肅中洋溢著絲絲歡快。

澤蘭微笑觀看。大家多久沒見面了？從去年春天到今年秋天，整整一年半！紐約市 終於克服新冠肺炎的陰影，恢復實體課，師生不必困在家上網課了。她真懷念課堂上即席出題，學生們抓耳撓腮、豁然開朗答題的樣子──簡直像是前世呢。

她耐性地等學生都進了大樓，才走上石階。教學大樓立在一個矮丘上，比附近房舍都高，朝西一面在陽光晴好時，可以看到曼哈頓迤邐的天際線。她習慣性地回首向西方瞭望，期待那許久不見紫金色的都會幻影。

猝不及防，一波熟悉的恐慌洶湧襲來，像上腹挨了一拳，頓時天旋地轉。她彎下腰，幾乎站不穩，趕緊抓住台階一側的欄杆。

這秋陽、這藍天，天真無邪的喧鬧、海市蜃樓般的都會剪影，似乎重演了二十年前那天的序曲，毫無警訊地讓埋在她身體最深處的那股暗黑物質噴發出來。

那天是「九一一 」，紐約遭到恐襲的日子。

澤蘭對這個日子記得最清楚的，其實是她第一天當數學老師。教育局 臨時通知她上任，取代一位早產退職的老師。八五初中素質極好，多少資深老師想調進來而不得，她是生手，卻得來全不費功夫。當天早晨也是這麼晴和亮麗、藍空高爽，她在往學校的路上，不斷演練第一堂課的開場詞，包括穿插的小故事和笑話段子，為自己打氣，既興奮又緊張。

以至於巨災如何在八點四十五分轟然降臨，反倒像看了一場災難片。課間突然被教務長的廣播打斷，辦公室炸鍋似的紊亂，人聲雜沓，電話鈴扯著嗓子響，教師室的電視閃現世貿大樓被炸的驚悚畫面，校長的疏散令充斥每個教室和廊道……

這時她接到尼克的訣別電話。記憶在那裡戛然停止。

後來的一切彷彿蒙著一層隔溫棉，緊緊包裹她，阻擋了災難，讓她麻木地承受那個黑色身分──「九一一」受難家屬，而不崩潰。但旁人都看得出來，巨變帶來的創傷成為她的一部分，連說話、表情、舉手投足都跟以前不同了，像黑洞般把生命本源的歡暢吞噬淨盡。好長一段時間，她裹在這個蠶繭裡，漠然不動，無感無覺……

今年是「九一一」二十周年──有二十年了！若不是瘟疫把這一年多以來的生活徹底攪亂，窮於應付，她甚至忘了這個日子。也因為走出疫情的幽谷，她彷彿從蠶蛹中蛻殼，重新意識到初秋的早晨可以這麼美麗、這麼天真爛漫，沒有任何邪惡的暗示、恐襲的威迫。

畢竟熬過來了，澤蘭想道，自己活得挺好，女兒也順利長成。她深深呼吸，站直身來走上最後一階，開門進樓，學生在等著上第一堂課呢。

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九○年代方澤蘭和尼克在紐約一所大學附設的數學輔導中心相遇。她從台灣來讀碩士，專攻七到十二年級的數學教育。他從希臘來讀精算學，希望有一天能輔助家族事業。

英語是兩人的外語，他們常在輔導學生時，互相提問數學名詞的英文怎麼說，彼此相罩不出錯。他們驚訝彼此相似的地方，比如少年時都參加過西洋棋競賽、善於游泳、愛打躲避球、解題時最喜歡放巴哈背景音樂。澤蘭家裡禮佛，她倒成了基督徒；尼克源自希臘東正教背景，卻愛好佛學。

緣分來得奇妙，澤蘭並不特別活潑洋化，但尼克在她的笑靨裡，看到家鄉母親的嫻靜和韌性，還有一種好整以暇、循循善誘的長姊風範，令他恬適安舒，彷彿小船從漂泊裡駛進港灣。

尼克能靜能動，有阿波羅的理性，也有酒神的熱情。他見澤蘭太專注讀書，生活恆一單調，便不時干擾她，約她外出看展、聽音樂會、品嘗戶外美食節。澤蘭向來素面朝天，卻從尼克的眼神中，發現自己挺好看。細長的單眼皮、嫌高的顴骨、太寬的嘴、過長的上身，一一被原諒了。烏亮如緞的秀髮、爽朗的笑容、結實秀氣的雙腿、曼妙的泳姿，不斷為自己加分。（一）