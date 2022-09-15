卡羅來納之夢（全文完）

那天美華見到林靜，就說自己談朋友碰到了問題，不知道大陸的人會怎麼處理。林靜見過美華的男友，兩個人手拉手地在校園裡散步，瘦瘦高高的一個老美小伙子。美華的問題是男友提出了進一步的要求，而在美華這邊來看，還沒達到那個地步。當然可能永遠達不到，因為她的成長教育 是不會有婚前性行為的。那麼，男友可能就會離她而去。

美華說這話時，臉上露出一絲憂傷。林靜不知道如何回答，直覺是男友要求似乎在理，因為他所受的教育崇尚自然，就是在他那邊已經水到渠成。但是如果拿這個當度量衡，又說不過去。美華的擔心竟然如此傳統，讓林靜出乎意料又理解。東西方的文化衝突原來早在結婚前就存在了，怪不得美華爸一聽她找了個老美，就說非我族類，必與我相異，大表不贊成。

夏天又如期而至了，哥倫比亞的一年四季給她過了一遍。林靜站在圖書館 前的水池邊，看著噴水池裡水花啦啦噴上去又湧下來。所謂時間又快又慢，就是這樣的吧！

遠處傳來詹姆斯‧泰勒（James Taylor）的〈卡羅來納〉：

在夢裡，我來到卡羅來納，

你看到那陽光沒？

感覺到那月光沒？

有沒有像我的友人那樣，從後面給我來一老拳？

是的，在夢裡，我來到卡羅來納。

歌聲輕柔、懷舊，像細細的雲飄浮在空中，轉瞬不見了蹤影，而曲調卻在心中游移不息。那些夢裡來到卡羅來納的人，那些夢想陽光與月光的人，嚮往真摯友情的卡羅來納，我已經來過了，實實在在生活在那裡。林靜望向天空，卡羅來納藍一望無際。（全文完）