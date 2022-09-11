法拉盛的紅玫瑰（二）

薛慧瑩／圖

大偉雖然貪杯，如果喝起來不能那麼隨心所欲，也不致幾次三番地喝得酩酊大醉。

然而，大偉次日總能夠準時去曼哈頓上班，使玫瑰無法再多置一詞。玫瑰時間較充裕，可以慢吞吞到夜店。馬修先她而到，一開門就進來幾個好奇的白人藍領，陸續又進來一些東方人。玫瑰到櫃檯後面略招呼一下客人，看沒什麼插得上手的，還是交給露露和廚子，和兩個打雜工的南美人去應付，自己到後面的儲藏間兼辦公室。見馬修沉靜地坐在那裡，玫瑰過去搭訕：「大偉平常也這樣無所事事嗎？」

「他每天都很忙，除了簿記、稅務，還有進貨，每天還有很多無法預料的事情。」馬修微微一笑，「如果我們的眼光沒有錯，這裡很快也會忙碌起來的。希望如此。」

「你在看什麼書？」玫瑰瞄一眼他打開的電腦問。

「我在寫一本書，已經寫了三年，還寫不到三分之一。最近又一直卡住，寫不出來。」馬修略汗顏地說。

玫瑰卻饒有興致地問：「你在寫什麼？」

「寫我曾祖父母的故事。他們二戰期間由俄國來到紐約。」

玫瑰一聽，感到索然無味，卻脫口問：「我聽大偉說過，你們有個同學因為愛恨糾纏，殺死了他的女友，兩人還是同班同學。後來判刑被關入監獄 ，從來沒有人去看他，只有你每個月固定為他帶去書報，已經十多年了吧？為什麼不寫他的故事？他還在監獄裡嗎？」

「還在監獄裡，他正在爭取保釋。」馬修說，「我還真沒有想過寫他。怎麼可以寫朋友的不幸。」

玫瑰瞅他一眼，「你真沒有想像力。」

馬修「喔」一聲，「也許妳說對了，就算寫我的曾祖父母，也要多運用想像力。妳好像給我開了一扇窗。」

玫瑰看他真是呆氣，有一種男人除了會讀書，平日裡不會開車、在家裡連一根釘子也不會釘、見到老鼠比女人跑得還快。馬修一定是這種人，但是他喝酒很有節制，從未喝醉過。如果馬修這個人有什麼令人遺憾之處，就是缺乏想像力了。

玫瑰胡想著，一邊說：「有一次我和大偉在瓜地馬拉旅遊，租了車往山上開。半山上遇見一場大雨，車子開不上去，我們跑進一個藏在樹林裡面很老舊的教堂，到它後面的涼亭裡避雨。風雨交加，整片山林和涼亭都搖撼起來，但只有幾分鐘，夏日的暴雨一下停了。雨停了，但是，雨水沖洗出一條一條細細的水溝，一直往山下流去。你看這樣的現場，裝不裝得下你們那個同學的愛恨情仇？可以把激情、謀殺、慾望和死亡統統塞進那樣的場景裡。」

馬修靜靜地聽完，說：「真像一回事！」

玫瑰回他以微笑。玫瑰內心其實悶悶不樂，因為今天大偉咖啡沒有喝就出門，他們也沒有交談。整個早上從起床到梳妝到出門，他們一個字也沒有交談。

「我們還是去外面吧。」玫瑰說著，逕自出辦公室。

店裡多出好幾個中英文參雜著說的大男生，顯然不是這裡土生土長、不識中文的ABC。他們邊喝汽水，邊等廚子做漢堡和中式的夾肉餅。玫瑰坐到角落給大偉打電話，大偉問了幾句生意上的事情，匆匆掛了。大偉一個人兼管曼哈頓跟布魯克林的業務，很少有空跟玫瑰多說一句話。大偉宏偉的計畫是努力賺錢，爭取在五十歲退休 。退休以後做什麼呢？玫瑰不禁要問。「就每天過幸福的生活。」大偉為她畫一個大餅。

玫瑰有一次去新澤西的紐瓦克博物館，在美國開國史的部門，看到一大幅畫作，那是幾個初抵美國領土的白人，優越富裕有餘的模樣，面對狀頗謙卑的一夥印地安男女老少，其中有人微弱地伸出乞討的手。下面的解說中有一行字，寫著：「食物是給擁有的人，不是給需要的人。」玫瑰看得怵目驚心，再想想大偉開口閉口說的「都是錢在做工」，確實，都是錢在做工。玫瑰不能不同意大偉，先賺足了錢，可以挺直腰板、大聲說話的時候，再談其他。

店裡進來一個五十好幾的男人，走向露露詢問什麼後，回頭朝玫瑰走來，「打擾妳了，我的女兒王安娜跟我說她在這裡上班，不知道可真有這回事？她高中沒有畢業，我很擔心。」

「我們這裡沒有王安娜，你找錯地方了。」玫瑰回說道。

「我不會找錯的。有兩個可能，第一是安娜跟我撒謊。第二是過兩天她真的會來這裡找工作。如果安娜來找工作，麻煩妳一定要通知我。她已經兩天沒有回家，現在不知躲在哪裡。」說著掏出名片給玫瑰。玫瑰看他英文名字叫派克，是房地產掮客。

玫瑰聽完他的話，明白他所說非虛言，點頭應：「好的。我叫玫瑰，請多指教。」

「妳很和氣，人家會衝著妳來光顧生意。我來吃個夾肉餅。」派克王好像要印證他的話，朝櫃檯走去。玫瑰扭頭見昨天那個警察 進來，她有意冷淡地招呼：「你好，警察先生。」

「叫我強尼。妳什麼時候有空？我帶妳去個地方。」強尼還沉浸在昨天晚上的情緒中，這讓玫瑰不知所措。

「抱歉，我沒空。」玫瑰小聲地說。（二）