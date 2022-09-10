法拉盛的紅玫瑰（一）

薛慧瑩／圖

她的英文名字叫玫瑰。玫瑰在漫長的冬天裡，經常穿一件鮮紅大衣，映著天寒地凍的街市，顯得特別艷麗。玫瑰的先生大偉老遠地望著她，忽然大聲說：「我們的夜店就叫紅玫瑰！」

2019年特別繁榮的經濟，使大偉決定再開一家夜店。那時候萬沒有料到，2020年全球瘟疫蔓延，世界各地開始鎖國、封城，三月，COVID病毒在紐約炸開，全面施行禁足令，致使經濟遽然萎縮。2019這一年，因此成為兩個社會的分水嶺。精明如大偉這位哥大商學院畢業的高材生，再如何眼光獨到，還是人算不如天算。

夜店地點設在紐約市皇后區的法拉盛 ，緬街上一條橫巷裡。窄且短的街道上充斥著南北餐館、雜貨鋪、日本麵館、旅行社、酒鋪和來來往往以華人為主的行人。那個擁擠熱鬧的鮮活勁，是曼哈頓此等大地方所沒有的。

經過近半年的籌畫，2019年十月裡的一日，「紅玫瑰」終於開張。大偉和他的兩位股東，一個是大偉在哥大商學院的同學關君，兩人同為亞裔 。另外一位是馬修，念英國文學，猶太人，三人難得同時露臉。

十年前他們畢業後，一起在紐約的曼哈頓和布魯克林前後開了三家夜店，生意紅火。馬修在校期間，經常在夜店裡彈吉他，他們的三家夜店都是馬修找來的。大偉為了酬謝他找來夜店地點的功勞，特別給他一個乾股，讓馬修成為合作夥伴，也讓法拉盛這家夜店由玫瑰和馬修打理。

玫瑰邀請來附近的街坊鄰居，和她之前在市政廳上班的同事，也有幾位在健身院認識的朋友，於是，這個不對外營業的開張第一日，亞裔、老美各半地齊聚一堂。調酒師露露是美、日混血，半邊頭髮染成粉紅色、半邊染成淺藍色。玫瑰見到關君把一張二十元鈔票，塞入露露緊身衣裡面的雙乳間。玫瑰微微一愣，實在也想不出在露露身上，還有哪個地方可以塞那張鈔票。總不能像她小時看過的工人，把鉛筆夾在耳朵上。鈔票如果夾在露露的耳朵上，會不會像在嬌美的容顏上開出一朵鈔票花？

玫瑰掃過一眼坐在吧檯前和分站四處，三五成群啃雞翅、吃招牌下酒菜夾肉餅、溏心蛋，喝酒聊天的故舊新知，看出大偉和關君已經喝醉了。

馬修忽然來到玫瑰身邊說：「門口有個警察 ，我去看看有什麼事情？」

玫瑰手裡端著酒杯，也跟過去，見一個警察一隻手插在腰間，佇立在那裡，那隻手的位置顯然最接近他的手槍。但當他一眼見到玫瑰，卻再也沒有把視線移開過。他深沉的灰藍色雙眼裡半帶笑，勾魂攝魄地盯住身材妖嬈且面貌姣好的玫瑰。

玫瑰被他看得大腦裡轟一聲，忽然聽不見馬修在說些什麼。等略清醒過來，只聽到：「威士忌嗎？我從來不加冰塊。」他年輕、精壯、金髮，嗓音低沉，臉上其實沒有笑容，僅有凶狠的野獸見到獵物的飢渴。

大概是愛爾蘭裔的警察吧？玫瑰禁不住心裡面微微發抖的猜測。

她鎮定下來，「我喜歡威士忌裡面的冰塊，還要把冰塊撈出來嚼。」她果真從杯裡撈出冰塊嚼起來，接著問：「要不要來一杯Scotch？」

「我改天再回來。」說著，轉身朝街邊的警車走去，夜幕下隱約看出駕駛座上另有一名警員等在那裡。玫瑰目送警車離開，這才注意到，馬修不知何時已經不在旁邊。

店裡面大夥人圍成一圈，正在大聲笑鬧，「脫掉內褲！脫掉！脫掉內褲……」只見玫瑰市政廳的同事妮娜的德裔男友站在當中，上半身脫得精光，皮鞋也踢掉了，剩下繫在頸間的一條暗花領帶，還有鬆鬆的西裝褲。他正一心一意扭動身體搖擺著。他脫掉的西裝、白襯衫、皮帶、皮鞋一起胡亂扔在地上。

「快脫掉內褲！脫掉！脫掉！」妮娜以慢華爾滋的舞步游到圈內，挽住男友正要解開鈕釦的手共舞起來。人群這才慢慢散去。

那天回到他們位在法拉盛的豪華公寓已經凌晨一點，玫瑰在地下停車場停好車後，把大偉扶出來，兩人跌跌撞撞由電梯到門口。門還沒打開，大偉「嘩」一聲吐得一地。玫瑰推開大偉開始埋怨：「跟你說過一百次，不可以空肚子喝酒。搗的什麼爛蛋！」

好不容易擦拭掉穢物，回屋裡見大偉穿著吐髒的西裝，已經大剌剌躺在床上，睡得鼾聲如雷。玫瑰費盡九牛二虎之力，才把大偉身上的衣褲脫下來。像這樣喝得爛醉，每個月總有三、四次。

玫瑰問過大偉：「你現在算得上酒鬼吧？」

大偉回說：「酒鬼是大清早就開始喝酒。我從不在早上喝酒。」

「你知不知道，你喝得爛醉的樣子，就像你吐出來的那些東西？」

「喝點酒就被妳這樣亂罵，小心我也要挑妳的毛病！」

玫瑰不懂大偉為什麼要因為喝酒，讓夫妻間這麼痛苦，卻瞬間了解從前那位當過副總統和紐約州長的洛克菲勒，為什麼因為不忍心看他太太Happy嗜酒，而下令所有酒鋪在星期天不許賣酒，且對酒商課以重稅的苦心。如果玫瑰也有那麼大權力，她一定下令夜店的老闆不許在自己店裡喝酒。膽敢喝酒就是犯罪，要鞭打一千下做為懲罰，看大偉還敢不敢喝酒！（一）