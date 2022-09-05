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美「迷因股」讓20歲大學生賺進1.1億 財務長為何墜亡？

機上9人1童 西雅圖水上飛機墜毀 已發現1遺體

各自孤獨（一七）

夏嫿

崔茵寧翻了一下眼睛：「我媽那不是刀子嘴、豆腐心嗎！你一個大老爺們不會跟我媽計較些雞毛蒜皮吧，你自己也說，要讓我媽建立自信心！」

尚榮盯著崔茵寧看，看得她發毛。避開尚榮的眼神，她裝作若無其事地逗浩浩玩。

崔茵寧私底下對著她媽說：「不是說岳母看女婿，越看越有趣嗎？你這樣說尚榮，他多下不來台！」

老媽橫著眼睛看了崔茵寧一眼：「問題是他一天到晚不著家，我怎麼看他？得有多好的眼神，才能看出他有趣？」

崔茵寧撇撇嘴：「他好歹也是博士，拿過十幾萬美金一年的。」

「你不說我還都忘了，那怎麼不拿了？」

崔茵寧有些生氣：「說不定明天他生意就做成了。」

「明天太陽還會從西邊出來呢！我只想著我的女兒也三十歲了，可以過上安穩日子就好！」

崔茵寧沒法子控制老媽的嘴，暗地裡跟她爸說，結果她媽跳得更高：「這真的天理都沒了，話也不讓人說，誰養家誰作主……」

崔茵寧不記得具體哪一天開始，尚榮越來越不著家。這樣還好些，不然老媽那藏著骨頭噎死人的話，時時刻刻地冒出來，真讓人挺難受。

轉眼浩浩一歲了。那天下班，崔茵寧繞道去買了老媽喜歡的水果蛋糕，給老爸、老媽都買了禮物。打算瞅浩浩生日，給老媽戴戴高帽子，讚她勞苦功高，看看是否可以一大家其樂融融一番？

尚榮那邊，前一晚已經吹了很長時間的枕邊風。從當前形勢分析開去，浩浩一定需要父母幫忙帶著。等浩浩上學了，或者尚榮賺大錢可以請保母了，就即刻送父母回國去。

尚榮一直沒吭聲，自打崔茵寧孕期起，能說會道的他就越來越沉默寡言。（一七）

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