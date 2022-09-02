「現在孩子要出生了，他就該踏踏實實地找份工作，別一天到晚來虛的什麼生意！什麼發達？你還不好意思跟他說，他有什麼面目對你呀？逼得大肚子老婆天天擠地鐵 上班，還要操心沒錢給孩子買奶粉！再說了，你算什麼奶粉錢，孩子最大的開銷是上托兒所，一個月兩千多……」

阿萍的話雖然對崔茵寧沒有醍醐灌頂的作用，但讓崔茵寧覺得自己有些自欺欺人。她早就體會過沒錢的感覺，剛來留學時，連公共汽車 票都覺得貴。東西可以不買，或者買二手的成了日常。但現在應該是雨過天青熬出來，怎麼反倒更加「貧賤夫妻百事哀」。身邊的朋友都紛紛步入安居樂業，他們夫妻彷彿倒車回去了。

這樣一想，崔茵寧愧疚感便蕩然無存。她理直氣壯地吩咐尚榮，把地下室收拾乾淨，過幾天租客要搬進來。尚榮震驚之餘，還想表達意見的。

崔茵寧一口駁了回去：「合同我已經簽了，你不同意就雙倍退訂金好了。」

尚榮一愣：「你怎麼不跟我商量……」

崔茵寧故意挺著肚子走來走去：「商量有用嗎？商量得出房貸還是車貸，或者孩子的尿布、奶粉錢？一套好一點小孩床要一千多，每個月奶粉、尿布要五百多，還有我父母他們如果過不來，孩子去托兒所，一個月要兩千多。」

崔茵寧其實無意重複阿萍說的話，可不知為什麼，她連口氣都越說越像，一副恨鐵不成鋼的樣子。尚榮的臉如死灰一般，彷彿不認識崔茵寧似地盯著她看。

崔茵寧給尚榮的眼神嚇住了，她如溺水的人任意亂抓：「難道我說錯了嗎？你當時說要有老闆的感覺，一定要買新款的賓士車，這一個月貸款 六百多，現在要還的，就當把地下室租出去，給你換車開了，你還有什麼不滿意的？」（一四）