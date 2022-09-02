珈明道謝，心裡還在糾結「血緣」這個詞彙。她想在Ricky溫柔的眼睛裡，找到某種線索。

「能懷孕真好，雖然一定有很多不舒服跟辛苦。但是每天跟baby在身體裡相處，很幸福。」Ricky綻出一個微笑，「我只能看超音波的照片，一次是3D，看出來鼻子很像Eric，我就每晚在心裡和Rocky講故事，覺得他可以聽到。」

那萬一你跟Eric分開了，你還會愛Rocky嗎？珈明不敢問。

「Rocky沒出生就是乖寶寶，不給孕母添麻煩，沒有孕吐，血壓 、血糖 值都正常，」Ricky的語氣好似鄰居媽媽說孩子考上哈佛，「可是我看到他，才知道比想像好上千萬倍。抱著他，輕輕摸一排像小花生米的腳趾頭，覺得心漲滿了。」

「即使他半夜哭鬧？」

「他不怎麼哭的，我覺得他很體貼，知道我是新手中的特種菜鳥。每次抱起來哄，看著我，會安靜下來。」

珈明才發現Ricky冒出了黑眼圈，目送他纖瘦的背影提著兩個大袋子進門，久久，發動車調頭回家。

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一間最大的四房康斗入住客人，方質交代：「這是國內特別介紹過來的，本來是住朋友別墅，臨時計畫有變，才用我們的service。因為是雙胞胎，保母也早請好了。基本上我們只要提供住宿的康斗，還有需要的交通。哦，他們還希望醫師能出診檢查嬰兒，費用都不是問題。」

又是VIP，珈明不禁皺起眉頭。她打給雯俐：「嗯，有點特殊情況，妳能出診來做個常規檢查嗎？」

雯俐一愕：「為什麼？他們不能來診所嗎？」

「唉，說來話長，能幫這個忙嗎？」珈明苦笑：「該charge的就charge他們好了，我們不須要替某些族群省錢。」（八）