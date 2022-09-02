去善導寺找媽媽（中）

王幼嘉／圖

他自己也很刻苦節省，在職位上從來都是清廉無私，廣受社會大眾的尊敬，尊稱他為「部長」。他的古文基礎深厚，滿口都是「孔子、孟子」，孩子們只敢垂首恭聽他的教訓，從來不敢還嘴。

把十塊錢給了老闆，惠惠從他手裡接過這顆蘋果 ，謹慎地放在外套口袋裡。蘋果的香味濃郁誘人，惠惠一直在流口水，肚子也餓得呱呱叫，中午吃的便當早已不知跑到哪裡去了。

這幾個星期以來，家裡老是在吵鬧。建國竟敢說爸爸無恥，爸爸怒吼建國不肖，這個逆子不要也罷，就當從來沒有生他、養他。兩個堂兄從南部趕來，每天勸部長不要生氣，叫建國去向爸爸陪罪。建國躲在他的房間不上課了，連飯也是在廚房和老陶一起吃。他在牆上掛了一張媽媽的相片，跪在前面磕頭燒香。不知為什麼，這也惹起爸爸的暴怒。他衝進房間來打建國。建國也不抵抗，任他拳打腳踢，只是狠狠地說：「卑鄙無恥。」

「好哦！你咒詛我死！」部長更加激動地打建國。

部長說建國一定是得了神經病，要堂兄把建國送進台大醫院的精神科。做了三天的測驗之後，醫生說建國的智商高達天才級，但並沒有神經病，不願收他。部長更氣，堅持非要和建國脫離父子關係不可，每天都逼著堂兄們去《中央日報》登報。

兩個堂兄昨夜在客廳唧咕：「怕再也拖不下去了。明天下午不能不登報了。部長的脾氣我們誰也承擔不起。」

建國才十七歲，成功高中一年級，要到哪裡去呢？到外面怎麼活下去呢？還要不要讀書呢？惠惠問他要怎麼辦，建國冷冷地說：「反正我在這個家，也過得像個叫花子。出去做個叫花子，也沒有什麼了不起。」

固然說得這麼酷，眼淚還是從他眼角掉下來。

在惠惠生下來的那天，建國在地上撿到一根細針。他把這針當寶貝，獻給臥床的媽媽。媽媽隨手就把針別在蚊帳上，怕扎到手了。建國對此事念念不忘，覺得這位小他四歲的妹妹奸狡陰險，一如那細針。自從惠惠生下來，他就失去了獨子的寶位；惠惠受父母的寵愛，而他是遭孽的；惠惠受盡嬌慣，而他總是挨打受罵。每當爸爸打他、罵他，建國就把帳記到惠惠的身上。

半年前，家裡來了一個小孩子，一個眉清目秀的小男孩。聽說，他的父母都在舟山群島戰事中陣亡，軍隊的人看這孤兒可憐，收留了他，他便跟隨國軍到了台灣。他跟建國差不多大，可是他總是躲在一邊，不跟他們玩。不知道他來做什麼的？也不知該怎麼叫他？部長叫他小孩，把他當作佣傭人使喚。晚上小孩常進到部長的房間，一進不出。第二天清早，建國和惠惠上學的時候，只見小孩在老陶住的後房哭泣，躺著不起來。

惠惠問小孩，每晚到爸爸房間做什麼？小孩說：「給你爸爸泡腳、搓腳。」這惠惠知道得清楚，因為爸爸有腳氣病，要人伺候，惠惠也常做這差事。可是小孩又突然叫起來：「你不要知道，你最好永遠不要知道！」他俊秀的眼裡有憤怒的紅絲，他的聲音如撕裂般痛苦。

惠惠嚇了一大跳。是什麼事她最好永遠不要知道呢？為什麼這世界有這麼多她不了解的事呢？

善導寺到了。這兒惠惠熟悉得很，每年過陰曆年，惠惠和建國都會來看媽媽，只是這還是第一次她一人來。從右邊的側門順著台階走上去，是一長條寂靜無人的走廊。惠惠脫下濕得滴水的鞋襪和雨衣，光著冰涼的赤腳，走進一個有榻榻米的小房間。

小房間閉塞不通風，四壁的架子一層一層直達天花板，上面幾層有骨灰罐密集，下面幾層則是擁擠的木質靈牌。最下面的一層架子比較寬，擺置供人祭拜靈牌的香燭爐盤。昏黃的燈光把影子拉得好長，死亡的氣味瀰漫四壁，鬼影幢幢都在煙火裡搖曳。一向膽小怕鬼的惠惠汗毛都豎起來了。她對自己說：「媽媽在這兒，我不怕。」她在眾多的靈牌裡細心尋找，終於找到了「荊府汪氏夫人之蓮座」。

惠惠戰慄輕語：「媽媽，我來了，惠惠來看你了。」

她小心翼翼地捧著靈牌，往正殿走去。善導寺的正殿氣宇軒昂，前廳挺立好幾個高大的菩薩。惠惠把媽媽的靈牌放在最右方的觀音菩薩前面。媽媽最信奉觀世音菩薩了。她把蘋果從口袋拿出來，用潮濕的裙子擦乾淨，放在靈牌之前。「媽媽，請吃蘋果。」她說。

惠惠找到一把檀香，把它點好插在香爐裡，這才跪下來虔誠地祈禱：「媽媽，爸爸一定要和哥哥脫離關係，要把哥哥趕出去。哥哥到外面，怎麼過活呢？我們的家快要破碎了！媽媽，請你幫忙吧！」（中）