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卡羅來納之夢（二五）

凌珊

瑪麗倒是很熱情，說：你儘管來，有我就告訴你。

林靜喜歡書，又喜歡清靜，覺得圖書館的工作簡直是天造地設。就像進口處的那個檢查員是個黑人，他的任務就是等你過去時，把書包敞開給他看一下，然後他打開欄杆放行，就像地鐵剪票口那樣，票插進去，欄杆打開。這人敬業，每天西裝革履，襯衫白得耀眼，個頭瘦削，站在那裡彷彿是皇家站崗保衛軍一樣。

每次林靜走過去，都被他那彬彬有禮、紳士又專業的風度感染。不管多晚，他都禮貌周到、神清氣爽，問候、道別一樣不少。林靜有時想，這工作整天這麼站著，也是挺有挑戰性，美國人的敬業精神她也算見識到了。

後來她想，自由的好處之一實在是選擇，比如選擇圖書館的清靜，那麼財務上就不可能和華爾街的銀子相比。好處是心安，做自己喜歡的。

終於碰到一個亞洲老師，日本人，雅子老師喜歡藍色，每次來上課，都是藍色著裝，各種藍，深藍、淺藍、湖藍、水藍、卡羅來納藍。林靜每次坐在那裡，都好奇她今天會穿什麼藍來上課。不負眾望肯定藍色衣服，變換的只是衣料和風格，棉布、府綢、真絲。林靜坐得近，都能看到那布質的紋路精華。

雅子的黑髮蓬鬆略彎，有點兒像CBS新聞主播宗毓華，也是嫁給老美，同一系的另一個教授。課堂小，棕色牆壁，密封的教室裡等著雅子老師出現，一種等待著用藍色佔領世界的感覺，雖然老師也是不苟言笑的。好像成年人都身負著什麼責任，還是韓風說的，中國人在老外眼裡，都是平靜又笑咪咪的。豈不知他們就像水裡的鴨子，波瀾都在水下。（二五）

圖書館 地鐵 華爾街

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