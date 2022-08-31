阿普航空／圖

羅琳開始憶起一些清澈寧靜的片刻。在世界的眼裡，這些片刻反而是暈的，因為世界是混濁而躁動的。

當羅琳一個人在奶奶的院子裡，專心看著小螞蟻舉起一片葉子時，她發現自己消失在這個小動物的世界裡，雖然忙碌，卻不暈眩。

當羅琳從動物園 管理員手中接過入場券，兩人的目光相遇時，她感到一種無法言喻的契合。半小時後，她看到同一個管理員在餵企鵝，覺得自己也在企鵝隊伍中，期待從他手中接過一條魚。管理員和羅琳的目光再次相遇，世界再次停頓。

當羅琳望向山谷時，被它的威嚴所震撼，以至於渾然不覺身體的存在。她彷彿變成空氣，所有的思緒煙消雲散。

也許，這些片刻都是出口，是羅琳擺脫旋轉世界的機會。

羅琳從旋轉世界裡跳了出來，才發現自己從來沒有進去過。她只是以為自己曾經在那裡面而已。

那些清晰的片刻並不屬於旋轉世界。正是因為如此，它們才讓羅琳體會到自己真正的屬性。

旋轉世界是羅琳自己通過感官能力，設下的精神陷阱。

她發現，她原來錯看了生命。把生命跟生活攪在一起了。

首先，她以為生命被困在身體裡。其次，她以為生命是可以「使用」，並且有用完的一天。最荒唐的事，她以為不設法用生命做點什麼是一種罪過，如果設法保護它，就會丟失它。

其實，生命和生活是兩回事。

生命持續不斷，沒有開始和結束。生活只是一段小小的幻想，好比一場暈眩。

羅琳不記得從什麼時候開始，她開始有了「人生」的概念。

她曾經以為暈眩的人生是正常的，而自己必須設法在暈眩中顯得輕鬆自如。

直到她被甩出自己的頭腦，才發現自己對暈眩的對抗，反而加重了暈眩。

羅琳逐漸清晰地感到：身體從來沒有完全不難受的時候，它從我們出生那一刻就開始痛了。世間所有被稱作「快樂」的事情，都只不過是用來鎮壓痛苦的麻醉藥，而且藥效不持久。但我既然能觀察到身體的事情，我肯定不完全是身體。說不定我並不是那個生於痛苦、感受痛苦、試圖掩飾痛苦、扼殺痛苦的「人」。

羅琳不再注意所謂更年期的症狀。身體的變化就像日出日落、天陰天晴、颳風下雨，感官世界的流動現象而已。

「更年期」去掉「期」，就剩下「更年」。

人類只是不斷給自己更換不同的年齡標籤，說自己處於不同的時期，如此而已。而這些標籤都是給身體用的。

人不會越來越年輕，但也不會越來越老。

人只是架著身體這個遊戲機，在世間的夢裡遊走，最終必須醒來而已。

羅琳曾經害怕時間、害怕長大。她害怕步入青春、害怕失去青春、害怕年齡的增長，更害怕停留在同一個年齡。

然而，青春或老年之類的東西純屬虛構。事實上，除了她在任何時刻所想的任何事情之外，她能感受到什麼呢？從來沒有一個「她」。

羅琳是一個虛構人物。她以為自己所處的整個世界，任何時候也只存在於她的想像中。沒有另一個人和她看到同一個世界。

時間的流逝只是這個世界上的感覺。

無論一個人認為自己處於哪個階段，自身都承載著不屬於這個世界的光芒。

這道光從未停止閃耀，我們只能選擇遺忘，而遺忘也不能將它熄滅。

事實上，時間的唯一用處和痛苦的唯一價值，就是讓我們憶起這道光。

當羅琳看到這道光時，暈眩和恐懼都離開了她。

她走出了關於她自己、關於人類、關於世界、關於生活的故事。

「一切都是想像。」羅琳笑了。

「都是想像！」她笑得更大聲了，手舞足蹈起來。

羅琳獲得了新生命。

羅琳在這段她不再稱之為「更年期」的時間裡，了解到她的本質並未受身體變化的影響，身體的經歷也並不是她的經歷。

羅琳確信，她將回到那個她曾經熟悉的、沒有身體的、寧靜的地方。

世界上的每一條路、每一天，都是通往那裡的。（下）