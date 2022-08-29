珈明默然，她對來美生子的孕婦並沒有好感。雯俐曾經跟她提過，大部分都是希望生一個美國公民 ，享受將來擁有的美國福利。

方質聽了她的疑惑，只輕描淡寫說：「你不做，別人也會做，有辦法來的總是會來。還有些不是自己要坐月子，是在美國請了代母，生下孩子後，需要一個地方讓嬰兒滿月，再帶回國。要說到助孕，妳不也了解這些人的辛苦嗎？」

方質的想法總不容辯駁，而不久客戶就源源出現。珈明不再擔心多餘的事，因為隧道盡頭終於看見亮光，胚胎植入後兩星期，指數 顯示懷孕。

等待抽血報告時，珈明整天飯吃不下，手機 鈴聲響起，嚇得臉無人色。正好在旁的雯俐幫她接起，事後忍不住揶揄：「還好這是最後一次，妳再試會心肌梗塞。」

「是真的嗎，不會再有問題吧？」雖然高興得臉上放光，珈明卻不知為何，兩眼有些呆滯。

「恭喜，我們可以指腹為婚。」雯俐說完搖頭，「不過我不太喜歡妳老公，總覺得他哪裡市儈。我想他也不喜歡我，更不願意跟無父的家庭結親。」

「怎麼可能，而且別忘記，以後我們這裝滿了那些客人的baby，都要帶去給妳檢查。」

雯俐聳聳肩不反對，她需要增加收入。本來研修過敏專科，但後來發覺做專科只能在大醫院討生活。不斷被上級點評讓她厭煩，如今有自己的病人是一種樂趣。

珈明懷孕穩定，連輕微的惡心都沒有，因此幫方質處理文書以外，開始在家附近接送客人，包括新生兒看診。這天帶進雯俐診所的雙親和baby，讓前檯墨裔護士輕聲私語。

事先已打過招呼，雯俐倒不意外進診療室的有兩位爸爸。嬰兒取名Rocky，是同性伴侶藉由孕母生下的男孩。（四）