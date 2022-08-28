其實她明白，這份感情和開始時的莫名其妙一樣，不管怎樣，都不會善終的。但她還是為此鬱鬱寡歡了很久，像是睡懶覺慣了的人，忽然被迫要早起一樣。

大學團委組織的一場辯論賽上，崔茵寧第一次見到尚榮，尚榮是台上英姿風發的一號辯手，她是台下悄無聲息的觀眾。她感覺是在哪裡見過尚榮，一舉一動都那麼親切，還有一點怦然心動。後來崔茵寧藉故參加了幾次團委的活動，和尚榮自然而然地熟絡起來，兩個人飛快地好上了。

崔茵寧一度後悔，為什麼沒有一點女性的矜持，都沒有嘗試到被追求的滋味，更沒有用上傳說裡的欲擒故縱，讓對方為自己生生死死一番。都說無限風光在險峰，對於千辛萬苦得來的，人的本能會珍惜得多。

不過崔茵寧那時根本沒空閒去考量這些，因為她那麼喜歡的尚榮也那麼喜歡自己，實在是太幸運。

相對而言，尚榮的家境好得多，父母都是大城市高校教師，而崔茵寧是小地方小企業職工的二代。尚榮的父母當時頗有微詞，雖然他們也覺崔茵寧不錯，但始終覺得門當戶對的婚姻會穩定幸福得多。但尚榮堅持己見，不為所動。

父母列出出國留學，如果尚榮找一個家境好些的，會輕鬆很多。尚榮卻說，出國了，更是英雄莫問出處。

尚榮經常炫耀似地說：「世上所有的感情故事不過爾爾，因為他們未曾見識我們的。等我們的愛情流傳，你會發現，沒有合適的言辭可以確切地表達。」

其實所有的感情都會有大同小異的開始，也最終不外乎的幾種結局，千變萬化出人意料的是其中的過程。（九）