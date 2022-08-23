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我們的生活充滿陽光（一三）

水影

莉莉安感慨地說：「原來是這樣。」

春陽記掛著老婆、兒子，一會就告辭了。他敲門的時候，葉琳正在跟航航做中文學校的作業。這個社區中國虎媽不少，葉琳覺得自己不至於是虎媽，但也不能讓航航太落後了，她給航航報了中文課和小提琴課。

航航一見到爸爸，就張著雙臂，歡喜地迎了過來。春陽一把抱起兒子，親了一口。外面天氣不錯，冬日的陽光依舊很溫暖。春陽跟葉琳說，他先帶兒子去社區的Playground，回來再寫作業。航航一聽去Playground就很興奮，尤其是爸爸，會給他把鞦韆盪得高高的，如飛起來一般。

夕陽西下的時候，春陽帶著航航回來了。葉琳招呼航航繼續寫作業，春陽開始在廚房做晚餐。

葉琳抬眼看見春陽在廚房忙來忙去的背影，厚實寬廣，專心致志，一刀一刀地細切、一勺一鏟地煎炒，往昔的溫暖又襲上心頭。

女人在吵架生氣時，往往會把丈夫貶得一文不值，但是真的要失去時，又會念起丈夫的好處來。葉琳這些日子也有反思，雖然她認為搬出來是正確的決定，可是跟春陽的關係如何處理，她一直猶豫不決。

她也跟閨蜜朋友聊過心事，春陽是個好人，這一點毋庸置疑。可是跟這樣的好人生活在一起，可能是一件很累的事。因為他會把別人置於自己之上，也會把別人置於家人之上。

春陽招呼大家吃飯，他做了糖醋排骨、清蒸龍利、蠔油芥蘭，依次依然是老婆愛吃的、兒子愛吃的、營養需要的。

「我最近學會做糖醋排骨不油炸，而是先把排骨煮熟的做法，營養衛生。你吃吃，是不是也一樣好吃？」（一三）

航太

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