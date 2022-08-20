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白宮：若普亭會出席G20峰會 澤倫斯基也應該到場

通膨飆…養一個孩子到17歲要花31萬 平均每年1.8萬

卡羅來納之夢（一三）

凌珊

林靜想說：難道你不知道年齡是隱私嗎？況且是女生。

他問一次、她答一次，每次都是五十歲。

這男生讀本科，估計也就二十出頭，胳膊上的肌肉像科普畫上的圖示。端出洗好的玻璃杯箱子，輕鬆得如老鷹抓小雞，還可以端著箱子望風景，那是在望他的女朋友有沒有來餐廳找他。

他也上晚班。林靜經常是九點下班從餐廳裡出來，就看到夜幕裡的兩個身影重疊在一起，是委內瑞拉小子跟他的女朋友，如兩塊焦糖一樣黏在一起。

這裡的男生是真帥，這彷彿也是做服務生的另一大好處，可以正面直接欣賞。南卡大學商學院全美有名，來拿MBA的這些男生們據說都是有錢人家的公子。本來老美就輪廓清晰，加上年輕英俊，真是賞心悅目，弄得打工像選美。林靜每次把手裡的漢堡遞過去的時候，都是熱情洋溢加上笑臉相迎，感覺自己快成花癡了。

看帥哥可以吃飽飯了。戴維笑她，雖然他自己也長得不錯。女朋友也是好了很久的，但是在國內來不了。

林靜惆悵，他們這些人不是結婚的，就是有男女朋友的。但就跟樣板戲一樣，各個都是跑單幫的，隔著大洋千里走單騎。

這一天餐廳裡進來個中國人，到這裡吃飯很少見到中國人，所以男生一出現，就把林靜吸引住了。

你要什麼？她熱情地打招呼。

哦，都有什麼？男生也不確定地左右巡視。

那牛肉漢堡吧，剛煎好的。

行。他把托盤遞過來。

真帥啊。林靜心裡感嘆著，怎麼會有長得這麼好的男生，比老美還帥。

等到晚上回到住處，林靜忍不住說，今天見到一個叫常亮的中國人。（一三）

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