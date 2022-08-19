我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

前財長桑默斯：中國超美？日本和蘇聯都沒做到

世說新聞╱華男甜品店離奇死亡 獨家揭秘屍檢報告

我們的生活充滿陽光（九）

水影

搬出去，她跟航航搬出去，找一個好學區搬出去，過自己想要的生活。這個念頭越來越強烈，葉琳的心裡完全被這個念頭佔據了。

葉琳沒有再說什麼，春陽見葉琳不說話，也就沉默了。房間裡突然一陣靜默，只有最後的「分」字，似乎依舊在空氣中迴蕩。

就此分手嗎？葉琳的心還是有一陣空落落的疼痛。畢竟結婚七年了，他們已經血肉相連。

可是如果她和春陽，繼續擠在這狹小的房子裡相看生厭，又要因為航航學校的事時時焦慮，她覺得自己會發瘋。

搬出去，這個念頭成為葉琳滿腔怨氣的出口。她開始找廣告、打電話，在好學區尋找一個出租房。可惜的是，好學區裡沒有出租公寓，使得她費了一番周折，幸運的是她找到了一對退休夫妻正在出租的一個單間。葉琳在電話裡了解了一下情況，便請了半天假，驅車看房。

這是一棟大獨立屋，坐落在一個安靜雅致的社區。那對退休夫妻都是六十多歲的樣子，看上去斯文優雅、彬彬有禮。男主人威爾是白人老美，女主人莉莉安是中國人。莉莉安穿著米色羊毛開衫，頭髮在腦後挽了一個髻，溫婉大方，說起話來如春風拂面，讓葉琳感覺很親切。她告訴葉琳，中國人重視教育，所以這個社區住了好幾家中國人。

出租房是in-law-suite，跟主房連在一起，但是有單獨的入口。麻雀雖小，五臟俱全，臥室、廚房、衛生間一應俱全。葉琳特別喜歡的是，屋子裡有全套的漂亮家具，看上去整齊舒適，她幾乎可以拎包入住。葉琳很滿意，她當即簽了半年合同，說好過兩天就搬過來。

搬家前一天，葉琳跟春陽心平氣和地談了一次。

春陽見葉琳主動找自己談話，而且神色平和，心裡一陣高興，以為這件事終於過去了。他們以前也有吵架的時候，但從來沒有這次鬧得這麼厲害。（九）

學區 退休 教育

上一則

文壇損失 獵魔師作者德蘭尼、索馬利亞莎翁雙雙辭世

下一則

紅玫瑰的記憶

延伸閱讀

每周上課4天 德州越來越多學區跟進

每周上課4天 德州越來越多學區跟進
劉醇逸會抗議家長 重申提案未要求學子遷學區

劉醇逸會抗議家長 重申提案未要求學子遷學區
聖地牙哥聯合學區強制戴罩 外州家長：瘋狂

聖地牙哥聯合學區強制戴罩 外州家長：瘋狂
金山聯合學區 10月前擬定成績目標

金山聯合學區 10月前擬定成績目標

熱門新聞

「魔鬼詩篇」作者魯西迪。美聯社

「魔鬼詩篇」作者魯西迪 紐約演說遇刺 嫌犯被捕

2022-08-12 14:12
「寫盡繁華—晚明文化人王世貞與他的志業」將展出故宮收藏的「傳宋張擇端清明易簡圖」。此畫畫中鈐有王世貞、嚴世藩的偽印，故推測應為明代後期根據南宋描述汴京的文本，同時附會王世貞父親與嚴嵩父子「因畫致禍」的著名情節，可說是「仿假畫的假畫」。（圖：台灣故宮提供）

金瓶梅竟是清明上河圖的復仇之作？ 故宮王世貞展揭密

2022-08-14 21:00
「一瓢紐約」、「俠隱」作者張北海在紐約逝世。（取材自微博）

張艾嘉叔叔「俠隱」作家張北海紐約去世 享壽86歲

2022-08-18 02:22

急診室的春天

2022-08-13 02:01

不知老之將至

2022-08-11 02:00

求職之路

2022-08-13 02:00

超人氣

更多 >
習妥協換連任？北戴河會議開得不輕鬆 通稿露玄機

習妥協換連任？北戴河會議開得不輕鬆 通稿露玄機
三寶飯便當漲到逾15元 華人大嘆快吃不起

三寶飯便當漲到逾15元 華人大嘆快吃不起
這趟14天的鐵路旅行 可以經過美國5座國家公園

這趟14天的鐵路旅行 可以經過美國5座國家公園
余天露面受訪痛哭 余苑綺病況危急 手寫「讓我走」

余天露面受訪痛哭 余苑綺病況危急 手寫「讓我走」
全球個頭最大皇蛾現身華盛頓州 專家籲民眾注意

全球個頭最大皇蛾現身華盛頓州 專家籲民眾注意