我們的生活充滿陽光（九）

搬出去，她跟航航搬出去，找一個好學區 搬出去，過自己想要的生活。這個念頭越來越強烈，葉琳的心裡完全被這個念頭佔據了。

葉琳沒有再說什麼，春陽見葉琳不說話，也就沉默了。房間裡突然一陣靜默，只有最後的「分」字，似乎依舊在空氣中迴蕩。

就此分手嗎？葉琳的心還是有一陣空落落的疼痛。畢竟結婚七年了，他們已經血肉相連。

可是如果她和春陽，繼續擠在這狹小的房子裡相看生厭，又要因為航航學校的事時時焦慮，她覺得自己會發瘋。

搬出去，這個念頭成為葉琳滿腔怨氣的出口。她開始找廣告、打電話，在好學區尋找一個出租房。可惜的是，好學區裡沒有出租公寓，使得她費了一番周折，幸運的是她找到了一對退休 夫妻正在出租的一個單間。葉琳在電話裡了解了一下情況，便請了半天假，驅車看房。

這是一棟大獨立屋，坐落在一個安靜雅致的社區。那對退休夫妻都是六十多歲的樣子，看上去斯文優雅、彬彬有禮。男主人威爾是白人老美，女主人莉莉安是中國人。莉莉安穿著米色羊毛開衫，頭髮在腦後挽了一個髻，溫婉大方，說起話來如春風拂面，讓葉琳感覺很親切。她告訴葉琳，中國人重視教育 ，所以這個社區住了好幾家中國人。

出租房是in-law-suite，跟主房連在一起，但是有單獨的入口。麻雀雖小，五臟俱全，臥室、廚房、衛生間一應俱全。葉琳特別喜歡的是，屋子裡有全套的漂亮家具，看上去整齊舒適，她幾乎可以拎包入住。葉琳很滿意，她當即簽了半年合同，說好過兩天就搬過來。

搬家前一天，葉琳跟春陽心平氣和地談了一次。

春陽見葉琳主動找自己談話，而且神色平和，心裡一陣高興，以為這件事終於過去了。他們以前也有吵架的時候，但從來沒有這次鬧得這麼厲害。（九）